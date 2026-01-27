Streamer peruano que insultó a Pol Deportes rompe su silencio y se pronuncia en redes

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso que generó indignación en redes sociales peruanas vuelve a tomar protagonismo. El streamer Diego André Rodríguez, vinculado al canal Zodeka y al entorno digital deportivo, reapareció públicamente tras varios días de silencio luego de que se viralizara un clip donde lanzaba un comentario racista y clasista contra el joven narrador Pol Deportes (Cliver Huamán).

Durante una transmisión en vivo, Rodríguez se refirió a Pol con tono despectivo, diciendo: "Qué fama tiene ese serrano de 15 años", usando el término "serrano" de forma peyorativa para referirse a su origen andino. El clip, difundido en diversas redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), generó una ola de críticas y denuncias por discriminación.

"Que envidia le voy a tener, hasta ahora no ha hecho nada, que fama tiene ESE SERRANO DE 15 AÑOS"



Un sujeto llamado Diego André Rodríguez, streamer deportivo, insulta a Pol Deportes con palabras racistas y discriminatorias ¡Indignante! pic.twitter.com/PnUUI1ksCA — Chacotero (@ChacoteroPeru) January 26, 2026

Pidió disculpas

Este 27 de enero, Diego André publicó un pronunciamiento oficial en sus redes, donde asume la responsabilidad total de sus palabras y reconoce que el problema no fue el uso del término geográfico, sino el tono y el contexto.

"Mi comentario al cuestionar el éxito de un joven de 15 años nació de la soberbia, ignorando el enorme esfuerzo que Cliver viene realizando", señala.

En el comunicado, también expresa respeto por el talento y la resiliencia de Pol Deportes, y se compromete a revisar sus actitudes como comunicador.

Mis respetos para Pol Deportes por su esfuerzo y resiliencia. Lamento profundamente el momento incómodo para él y su familia", concluyó.

Reacciones previas y contradicciones

Antes de este pronunciamiento, Rodríguez había optado por desactivar los comentarios en sus publicaciones para evitar las reacciones de los usuarios. Sin embargo, el momento polémico.

La contradicción entre el silencio, la provocación y ahora la disculpa pública ha generado reacciones mixtas. Algunos usuarios valoran el gesto de asumir responsabilidad, mientras otros consideran que llega tarde y tras una presión social evidente.

Captura de la story compartida por streamer invitando a su primera 'funa', donde emitió comentario racista.

Pol Deportes en campaña nacional contra el racismo

El lunes 26 de enero, Pol Deportes (Cliver Huamán) participó en el lanzamiento de la campaña nacional "Compartimos la pasión. Compartimos el respeto. ¡No al racismo!", organizada por el Ministerio de Cultura, la Liga 1 y la SAFAP.

El joven narrador moderó una mesa de reflexión sobre la lucha contra la discriminación en el fútbol, destacando la importancia de promover una ciudadanía más consciente y respetuosa desde el deporte. Su presencia, junto a futbolistas profesionales y autoridades, reforzó el mensaje de que el fútbol debe ser un espacio de unión y diversidad cultural.

La polémica por el comentario racista contra Pol Deportes encontró un contraste poderoso en su participación en la campaña del Ministerio de Cultura. Lejos de victimizarse, el joven narrador se convirtió en protagonista de un movimiento nacional que busca erradicar el racismo en el deporte.

Su intervención demuestra que, frente a la discriminación, la respuesta más contundente es transformar la experiencia en acción colectiva y en un mensaje de respeto que trasciende la cancha.