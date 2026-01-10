Anuncian cortes de luz del 15 al 18 de enero: Revisa AQUÍ si tu zona se verá afectada con la medida

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce qué zonas del país se verán afectadas con los cortes de luz programados para este jueves 15 al domingo 18 de enero. Descubre todos los detalles de la interrupción del servicio eléctrico que se registrará en tres regiones.

¿Dónde serán los cortes de luz?

¡A prepararse! La empresa Hidrandina, a través de su portal web, informó sobre cortes programados de energía eléctrica en diversos distritos de la región La Libertad, así como en Áncash y Cajamarca. Según reveló, la interrupción del servicio de luz será por horas y de forma temporal, como parte de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

¿El objetivo? Pues bien, se reportó que la medida tiene como finalidad seguir brindando a sus usuarios un servicio de calidad y garantizar su continuidad sin más contratiempos e inconvenientes. A continuación te revelamos qué distritos no tendrán luz este jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18, ¡toma nota!

Interrupción del servicio este 15 de enero

La Libertad

Distrito de Víctor Larco: En Urb. Las Hortencias de California: Av. Huamán N° C; Mzas C, F.

Horario del corte: Desde las 2:30 p.m. hasta las 6:00 p.m.

Áncash:

Distrito de Independencia: Chequió, desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Distrito de Aija: En Chilcao, desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Cajamarca:

Distrito de Eduardo Villanueva , provincia de San Marcos: C.P.M La Grama. Caseríos: Choropampa, Chuquipuquio, Chirimoyo, Las Gardenias.

, provincia de San Marcos: C.P.M La Grama. Caseríos: Choropampa, Chuquipuquio, Chirimoyo, Las Gardenias. Distritos de Cachachi, provincia de Cajabamba: Caseríos: Cariorco, Chugur, San Francisco, El Aliso, Chichir, Mezapata, Marabamba Bajo, Marabamba Alto, El Montón, Hualanga, Huayllabamba, Chimchimpata, Santa Cruz, Redondos . Anexos: Caña Vieja, Machilcucho, El Lanche, La Huaylla, Pueblo Nuevo, La Shilla, Plan Cachachi, La Raspadura. Sector Nueva Santa Rosa. Cliente Mayor: Municipalidad Distrital de Cachachi.

provincia de Cajabamba: Caseríos: Cariorco, Chugur, San Francisco, El Aliso, Chichir, Mezapata, Marabamba Bajo, Marabamba Alto, El Montón, Hualanga, Huayllabamba, Chimchimpata, . Anexos: Caña Vieja, Machilcucho, El Lanche, La Huaylla, Pueblo Nuevo, La Shilla, Plan Cachachi, La Raspadura. Sector Nueva Santa Rosa. Cliente Mayor: Municipalidad Distrital de Cachachi. Cajamarca: Barrio San José , Barrio La Merced.

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Sin luz el 16 de enero

Respecto al corte de luz programado para el 16 de enero, se reportó que la medida se ejecutará en La Libertad, precisamente en:

Distrito de Huanchaco desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.: Sector Los Huertos: Av. Alán García Nº 0037 3; Ca. Los Cocoteros Nº Mza. 37; Mzas 36, 37, N2, Ñ, O2. AA.HH. Villa Progreso: Av. Húsares de Junín Nº Mz.4, 03, 28; Jr. Toparpa 10-5; Mzas 1, 10, 10 A, 11 A, 14, 15, 2, 24, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 5, 5 A, 7, A, B, C, H, I, J, P. C.P. Víctor Raúl Haya de la To V PROG Etapa: Mzas 1, 10, 10 A, 11 A, I. AA. HH Víctor Raúl Haya De La Torre: Mzas 10, 10 A, 15, 2, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 37, 5 A, A, B, C, H, I, R. Sector Industrial Reactivación 2013-2014 II Etapa: Mza N'.

a.m.: Sector Los Huertos: Av. Alán García Nº 0037 3; Ca. Los Cocoteros Nº Mza. 37; Mzas 36, 37, N2, Ñ, O2. AA.HH. Villa Progreso: Av. Húsares de Junín Nº Mz.4, 03, 28; Jr. Toparpa 10-5; Mzas 1, 10, 10 A, 11 A, 14, 15, 2, 24, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 5, 5 A, 7, A, B, C, H, I, J, P. C.P. Víctor Raúl Haya de la To V PROG Etapa: Mzas 1, 10, 10 A, 11 A, I. AA. HH Víctor Raúl Haya De La Torre: Mzas 10, 10 A, 15, 2, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 37, 5 A, A, B, C, H, I, R. Sector Industrial Reactivación 2013-2014 II Etapa: Mza N'. Distrito de Laredo desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.: Centro Poblado Collambay: Ca. San Diego Nº S/N; Cr. Cerro Prieto Nº s/n; Sector Cerro Prieto N° 02 al 28. Pueblo Simbal: Sector Cerro Prieto Nº s/n; UC16552. Sector Caballo Muerto: UC. Parcela Nº UC10085.

Corte este 17 de enero

En Áncash:

Huaraz desde las 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en sectores Los Pinos, La Soledad Alta, San Luis, La Pradera, Ichoca, Coyllur, Impam, Yacunac, Llupa, Huaromayocpampa, Tayacoto, Yucuraca Pitec, Jancu y Jancu alto y Anexos del distrito de Huaraz.

Sin energía eléctrica el 18 de enero

En La Libertad:

Distrito de Chepén: Mariscal Mar, Puente Maita, Tamarindo, La Mora Alta y Baja, La Calera Alta y Baja, Chafan, San Mateo, Huabal, Polvorín y anexos, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Mariscal Mar, Puente Maita, Tamarindo, La Mora Alta y Baja, La Calera Alta y Baja, Chafan, San Mateo, Huabal, Polvorín y anexos, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. En Víctor Larco: La Merced (parcial), California, San Andrés V Etapa, Urb. Los Sauces, Buenos Aires Sur y Norte Urb. Ingeniería, Los Jardines del Golf, San José de California, Huaman, Vista Alegre, Fundo San Pedro, La Encalada, Urb. El Galeno, Urb. UPAO, Urb. Cesar Vallejo, Los Portales del Golf, Urb. El Golf, Las Palmas II, Urb. Avisupet. Las Flores del Golf. Desde las 7:00 a 5:00 p.m.

De esta manera, se aconseja a los vecinos de los distritos mencionados programar sus actividades, teniendo en cuenta los cortes programados desde este jueves 15 al domingo 18 de enero.