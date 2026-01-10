Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio este sábado, 10 de enero?

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dólar de Estados Unidos es la moneda internacional que establece el panorama de inversores, exportadores, importadores, comerciantes en Perú, por lo cual, conocer su precio actual es importante para tomar decisiones estratégicas, especialmente este sábado, 10 de enero.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El precio del dólar puede influir en diversos aspectos de la vida cotidiana, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico; además, mantenerse informado sobre las fluctuaciones y variaciones de esta divisa permite a los empresarios calcular mejor los costos de importación y los ingresos de exportación, ayudando a ajustar estrategias de precios y márgenes de ganancias.

Además, la importancia de saber el valor actual de esta moneda extranjera se da en medio de la incertidumbre geopolítica que se vive tras la intervención de EE. UU. en Venezuela, que ha puesto en la mira dos variables altamente sensibles para los mercados: el tipo de cambio del dólar y el precio internacional del petróleo.

En ese marco y para saber si es el mejor momento para invertir en dólares, una entidad del Estado que te permite estar informado de forma diaria sobre el comportamiento del dólar en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente para la compra y venta, que te mostramos a continuación:

SÁBADO, 10 DE ENERO ¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Esta es la cotización del tipo de cambio este 9 de enero Lee también COMPRA VENTA S/ 3.358 S/ 3.365

Los valores reflejados reflejan una leve variación a la baja en el precio del dólar para este sábado 10 de enero, en comparación con el día de ayer, donde la compra de la divisa era de S/3.359 y la venta a S/3.368.

Tipo de cambio del dólar paralelo

Otros valores que debes tener en cuenta al momento de querer comprar o vender dólares son los del mercado paralelo o las principales casas de cambio. Recuerda que en este mercado, el tipo de cambio suele ser diferente al tipo de cambio oficial, y el valor del dólar puede fluctuar debido a factores de oferta y demanda que no siempre están reflejados en el mercado oficial.

Es así que, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el valor del dólar es el siguiente para este sábado, 10 de enero:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

BCRP: Así cerró el dólar ayer

El precio del dólar en el país cerró ayer, 9 de enero, en 3,3620, (con una apertura de 3,3630), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3610, con un máximo de 3,3620 y un mínimo de 3,3600, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así cerró el dólar ayer, 9 de enero.

Así que si buscar anticiparte a las fluctuaciones y tomar mejores decisiones estratégicas, es ideal conocer cuál es el precio actual del dólar en Perú, precisamente en la jornada de este sábado, 10 de enero.