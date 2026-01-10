Anuncian corte de agua este lunes, 12 de enero: Estos son los distritos que se verán afectados

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A tomar precauciones! A través de su canal de difusión de WhatsApp, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que tiene corte programado del servicio del recurso hídrico para este lunes 12 de enero. Conoce si tu distrito se verá afectado con la medida.

Corte de agua lunes 12 de enero: ¿en qué distritos?

La empresa estatal anunció que interrumpirá temporalmente el agua potable en distritos de Lima Metropolitana este lunes, para ejecutar acciones necesarias que permitan garantizar la calidad del servicio y evitar inconvenientes en un futuro.

En ese marco, pide a la ciudadanía tomar medidas preventivas como el almacenamiento de agua en recipientes limpios que les permita garantizar el abastecimiento del recurso hídrico en lo que dura el corte.

Sin agua en Villa María del Triunfo

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Áreas afectadas: P.J. Tablada de Lurín, A.H. Santa Cruz, A.H. San Francisco de la Tablada de Lurín Sector I. Cuadrante: Av. 9 de octubre, Av. Bartolomé Herrera, Av. Independencia, Av. Unión, Av. Simón Bolívar, Av. Paseo Atahualpa, Av. Lima, Av. Ramón Castilla.

Limpieza de reservorio. Sector 313.

La empresa estatal también reportó que el corte de agua en VMT afectará el sector 314 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., precisamente en las zonas de: A.H. Amistad 8 de octubre, A.H. San Francisco Tablada de Lurín, P.I. Central Unificada Perú con Futuro, A.H. Nueva Esperanza Comité 43A, A.H. La Unión, A.H. Daniel A. Carrión, A.H. Ampl. Comité 32, A.H. Ampl. Nuevo San Francisco Sector Tablada de Lurín.

P.J. Tablada de Lurín, PJ. San Francisco , A.H. Los Heraldos Negros, A.H. San Francisco II sect. Ampl. Gral. La Mar, A.H. Ramiro Prialé, P.J. Las Lomas, A.H. Virgen de la Candelaria Nueva Esperanza, A.H. Nva. Esperanza Comité 26C, A.H. Mario Vargas Llosa, A.H. Santa Cruz.

Tampoco habrá agua en A.H. Villa Los Heraldos, A.H. Sector María de los Ángeles, A.H. Ampl. Ramón Castilla, P.J. El Porvenir, A.H. Ampl. El Calvario Comité 30 Tablada de Lurín, A.H. El Rosario , A.H. Comité 8 de diciembre - P.J. Nueva Esperanza, A.H. San Fco. de la Tablada de Lurín I Sector.

P.J. Nueva Esperanza, A.H. San Fco. de la Tablada de Lurín I Sector. A.H. 22 de marzo, A.H. Chavín de Huántar, A.H. Sagrado Corazón de Jesús Tablada de Lurín, P.J. César Vallejo - Ampl., P.J. Nva. Esperanza, P.J. César Vallejo, A.H. Virgen de las Mercedes. Cuadrante: Jr. Los Olivos, Av. Atahualpa, Jr. Leoncio Prado, Calle Yanahuara, Calle Los Sauces, Jr. Ramón Castilla.

Interrupción del servicio en Comas

Áreas afectadas: Urb. El Carabayllo, Urb. Hacienda, Urb. San Eulogio, Urb. Santa Isolina, Urb. Santa Isolina III etapa, Urb. Santa Luzmila, Urb. Las Vegas, Urb. Santa Luzmila I y II etapa. Cuadrante: Av. Metropolitana, Av. 22 de Agosto, Av. Carabayllo, Av. El Maestro Peruano.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 340.

Es así que en su más reciente reporte, Sedapal anunció que tiene cortes programados del servicio de agua potable en los distritos de Comas y Villa María del Triunfo este 12 de enero. ¡No dudes en llenar tus baldes desde ya!