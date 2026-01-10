Donald Trump resalta su intervención en Venezuela: "Estoy haciendo que vuelva a ser prospera y segura"

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una semana después de que se haya realizado la intervención de las tropas de Estados Unidos en Venezuela, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un pequeño balance. Con un comentario en redes sociales, indicó que está logrando que sea "prospera y segura", agradeciendo a todos los participantes.

Prosperidad para Venezuela

A través de su cuenta de Truth, el inquilino de la Casa Blanca manifestó un amor hacia los ciudadanos del país venezolano. En ese contexto, afirmó que su gestión conseguirá que salga adelante con nuevas políticas, tras la captura de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Nueva York junto a su esposa.

En su breve mensaje, manifestó un aprecio no antes mencionado por esta nación y al mismo tiempo expresó su seguridad en el éxito de su trabajo. "Amo al pueblo venezolano y ya estoy haciendo que Venezuela vuelva a ser próspera y segura. ¡Felicitaciones y gracias a todos los que lo hacen posible!", escribió.

La comunicación del mandatario llega después de que firmara una orden ejecutiva que declara una 'emergencia'. Esto impedirá que los tribunales o posibles acreedores incauten los ingresos generados por la venta del petróleo venezolano que sean retenidos en cuentas bancarias del Departamento del Tesoro estadounidense.

En su red social, Donald Trump se volvió a referir a lo que está aconteciendo al otro lado del mundo, en Irán, donde las protestas habrían causado la muerte de 65 personas y estaría dispuesto a ayudar a los manifestantes. "Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!", escribió.

Trump y Groenlandia

La política internacional del jefe de gobierno estadounidense es acaparadora y ha vuelto a insistir en que su nación necesita Groenlandia por un tema de seguridad. El último viernes ante la prensa, manifestó que "a las buenas o a las malas" se tendrá que hacer con ella, si no cuenta con la voluntad de Dinamarca.

"Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia, y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas. Pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", aseguró.

