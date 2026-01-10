Joao Grimaldo da el salto de calidad en su carrera: Fue presentado como nuevo jugador de Sparta Praga

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Uno de los futbolistas peruanos con mayor proyección ha dado un salto de calidad en su carrera. Joao Grimaldo fue oficializado como el flamante fichaje de Sparta Praga.

Joao Grimaldo es nuevo jugador de Sparta Praga

El extremo peruano, de 22 años, continuará creciendo y desarrollando su fútbol en el continente europeo para confirmar de qué está hecho. Tras un paso destacado en el FC Riga ahora defenderá los colores de un gigante e histórico equipo de República Checa.

A través de un comunicado en sus redes sociales oficiales la escuadra anunciaron la contratación del desequilibrante atacante de la selección peruana con un video interactivo en el que aparece llama y escenarios turísticos de nuestro país como Machu Picchu, La Huacachina y Las Líneas de Nazca.

"El segundo fichaje del mercado invernal es Joao Grimaldo. El internacional peruano llega procedente del Partizan de Belgrado", se lee en otra publicación donde se le observa al exfutbolista de Sporting Cristal luciendo feliz la camiseta del cuadro checo.

Gracias a su actuación descollante con el FC Riga, en la cuarta ronda clasificatoria final de la UEFA Conference League, mostrando sus virtudes con la redonda bastaron para que los checos se fijen en él para reforzar su plantel.

Elogiado por un destacado exfutbolista checo

En otra de sus publicaciones se le observa al extremo de la selección peruana firmando su contrato con su nuevo equipo y en una de las fotografías saluda a nada más y nada menos que a Tomáš Rosický, exfutbolista de la selección checa, quien hoy asume el rol de director deportivo del AC Sparta Praga y quien ha tenido palabras de elogio para el peruano.

Joao Grimaldo junto a Tomáš Rosický

"Nos impresionó sobre todo en los partidos difíciles de la selección nacional. Es un jugador rápido, técnicamente dotado y muy activo en ataque. Puede jugar tanto por la banda como por el centro. Es un jugador clave para el equipo tanto en jugadas combinadas como en el uno contra uno gracias a su buen regate", subrayó.

Las primeras palabras de Grimaldo tras su llegada

El pronunciamiento de Joao Grimaldo no tardó y mediante un video expresó sus primeras palabras tras sumarse al Sparta Praga y reveló cómo se siente.

"Muy contento por estar en un club grande vengo a dar mi granito de arena y a darle con todo. Muy buenos jugadores, jugadores top, un club muy grande, un estadio hermosísimo", sostuvo.

