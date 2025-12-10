Conmoción en Trujillo: Hallan restos de empresario reportado como desaparecido en el río Moche

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El empresario Jorge Gaspar Santisteban Ganoza fue hallado sin vida tras ser reportado como desaparecido desde el último 8 de diciembre, en Trujillo. Restos fueron encontrados en el río Moche. Autoridades investigan lo ocurrido.

Cuerpo fue encontrado en río Moche

Tras el reporte de su desaparición desde el inicio de semana, el cuerpo de un empresario fue encontrado en el río Moche en la provincia de Trujillo, según la información brindada por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Efectivos de la institución policial llegaron hacia la escena del crimen donde precisaron que el cuerpo pertenecería al empresario de 50 años quien se encontraba no habido tras salir de su domicilio en la urbanización El Golf.

Según la hipótesis policial y fuentes cercanas, habrían asegurado que el hombre habría a la zona de la sierra liberteña y regresaría a su domicilio, tras declaraciones de un testigo clave.

Se espera que los levantamiento del cadáver, mientras que la Policía Nacional continúa investigando el móvil del crimen. Las circunstancia exactas del fallecimiento del empresario viene siendo investigada por una unidad especializada tras haberse reportado su desaparición.

La investigación policial junto con personal de criminalística deberá determinar las causas de su muerte así como resolver si se trata de un homicidio, accidente u otras hipótesis que se manejan alrededor del caso. Además si el cuerpo hallado presenta lesiones y otros agravios.

Empresario informó que regresaría

Según la versión de un testigo clave, el empresario habría informado que regresaría al día siguiente tras salir de su vivienda ubicada en una exclusiva zona de Trujillo.

Los familiares de la víctima tuvieron que recurrir hacia las autoridades policiales tras desconocer su paradero ante su falta de comunicación con el agraviado. Según sus familiares se trataba de un secuestro en contra del comerciante. La familia habría decidido no declarar.

La postura policial fue la misma: declararlo como un caso de desaparición antes que un secuestro. Sin embargo, ante el hallazgo del cuerpo se determinaría una nueva ruta de la investigación policial.

En la región de Trujillo, se han presentado innumerables secuestros y desapariciones en contra de comerciantes, empresarios y otros ciudadanos ante la falta de fiscalización y control por parte del gobierno regional.

