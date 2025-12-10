Gobierno de Dina Boluarte permitió adquirir medicamentos sin velar por buenas prácticas de manufactura

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, el representante del Colegio Médico del Perú, Víctor Dongo, indicó que el gobierno de Dina Boluarte, en 2023, firmó un Decreto Supremo que permitió la adquisición de fármacos y medicamentos sin tomar en cuenta las buenas prácticas de manufactura (BPM) por casi cinco años.

DS pasaron por encima de leyes

Según el portavoz del CMP, mediante medidas que adoptó el Poder Ejecutivo se pasó por encima de las leyes sanitarias actuales. Indicó que desde hace dos años hasta el 2028, no se aplicará la norma legal, debido a la gestión pasada que dispuso el periodo por el cual adquirirán medicamentos sin seguir el procedimiento establecido.

"La ley 29459 establece que el BPM de forma obligatoria para el registro sanitario debe ser otorgado por Digemid o un país de alta vigilancia sanitaria, no da otra opción. Lo que han sacado con Decretos Supremos es saltarse esa ley y cada dos años por una medida extraordinaria decir 'no lo voy a aplicar', no puede ser permanente", sostuvo Dongo.

El galeno manifestó que su gremio se ha podido reunir con Luis Quiroz Álvarez, actual ministro de Salud. A diferencia de su antecesor, él ha mostrado disposición para cambiar esto. Agregó que una de las cosas que están cambiando es el dinero que reciben los certificadores de Digemid.

"Hemos hablado con el ministro, viceministro. El actual ha mostrado desde el primer día la intención de cambiar todo esto. Están haciendo muchos procesos para que los BPM se visiten con más flexibilidad, más rápido. Había un tiempo enorme entre que se empezaba la solicitud y se iba", precisó.

Hay un 'Reinfo' con las farmacéuticas

Según el representante del Colegio Médico del Perú, Víctor Dongo, existe una especie de "Reinfo de laboratorios" con aquellas farmacéuticas que no cuentan con un certificado por buenas prácticas de manufactura en la elaboración de medicamentos y que a pesar de ello, continúan operando.

"No es algo que se le haya ocurrido a Perú, es una norma que la OMS tiene desde los años 90 y que todos los países exigimos y que en Perú se piensa que no se debe exigir y si es un Reinfo o algo parecido, porque desde 2013 cada dos años, estamos sacando DS postergando esta exigencia", expresó.

