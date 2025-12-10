José Jerí no ha demostrado ningún avance, según Juan Sheput: "Se ha dedicado a presentar un show"

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que el presidente José Jerí no ha obtenido ningún avance durante sus dos meses al mando del Ejecutivo. Además, cuestionó que se dedique a "presentar un show".

Tajante crítica al presidente Jerí

El también excongresista de la República aseveró que "no ha visto ningún avance" desde que Jerí Oré asumió la Presidencia del Perú. Aseguró que si se realiza una observación a los datos "estamos mal en casi todos los sectores".

"Estamos mal en el ámbito de la seguridad, hay más muertos que durante el periodo de Dina Boluarte. Estamos mal en el tema de la informalidad, se va a votar la próxima semana la ampliación del REINFO en segunda votación, lo cual es un hecho que se va a dar. Estarán felices todos aquellos que son financiados por la minería ilegal. En tercer lugar estamos viendo el drama de la salud", manifestó.

Además, objetó que el jefe de Estado "se ha dedicado únicamente a presentar un show aparentando que trabaja cuando en la práctica no es así". Bajo esa premisa cuestionó lo que sucede recientemente en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el que se ha mantenido en su titularidad a Iván Paredes.

Las amenazas que recibe el jefe del INPE

Respecto a las amenazas que viene recibiendo este último, Sheput calificó ello como "un espectáculo" debido a que sostiene que no es la forma en que se debería denunciar ello, sino que debió notificar lo sucedido a los ministros del Interior y de Justicia.

"Si él sale a los medios de comunicación y dice: 'Me están persiguiendo, me están amenazando', primero genera zozobra, en segundo lugar no está actuando correctamente y en terccer lugar creo yo que contribuye un espectáculo penoso sobre el nivel de la seguridad en el Perú", manifestó.

El exministro de Trabajo acotó que lo más lamentable es que "el presidente Jerí hace eco de esa denuncia". Cuestionó que la actitud del presidente quien asegura que las amenazas que recibe el jefe del INPE es resultado del avance de la lucha contra la delincuencia. "En la prpactica estpa actuando incorrectamente y de la peor forma", subrayó.

