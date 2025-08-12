¡Por más de 10 horas! Corte de agua en Lima: Horarios y zonas afectadas este 13 de agosto, por Sedapal

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/08/2025
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este miércoles, 13 de agosto.
¿En qué distritos habrá corte de agua?
Según detalló la empresa estatal, el suministro de agua potable se verá interrumpido temporalmente en algunas zonas por trabajos de limpieza y desinfección en los reservorios, acciones necesarias para garantizar que el agua que llega a los hogares sea segura y saludable.
El restablecimiento del servicio se realizará de forma progresiva una vez que se terminen los trabajos programados, por lo cual, Sedapal, exhorta a la población tomar las precauciones necesarias para no verse sorprendidos con el corte.
Se recomienda tomar previsiones con anticipación, como almacenar agua en recipientes limpios y tapados, y hacer un uso responsable del recurso durante el periodo del corte. A continuación detallamos los distritos que se verán afectados desde este miércoles.
Interrupción del agua en Lurigancho
- Áreas afectadas: Asoc. Junta Vecinal Señor de los Milagros. Cuadrante: Agru. Familiar La Rinconada de San Antonio, Asoc. A.H. San Francisco de Jicamarca, Asoc. Agru. Familiar San Cristóbal, Asoc. Las Flores de Nievería Huachipa, Asoc. Nuevo Paraíso de Nievería, Asoc. Prop. Viv. Esmeralda de Jicamarca, Asoc. San Francisco sector Nievería, Asoc. Valle Encantado, Asoc. Valle Sagrado de Huachipa.
- Horario de corte: 8:00 a.m. a 8:00 p. m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio
- Sector: 131.
Pero no solo dichas zonas se registrará el corte programado por Sedapal, sino también en el sector 138 desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. por el mismo motivo señalado líneas más arriba: A.H. San Francisco de Ñaña, A.P.V. San Francisco de Ñaña, Asoc. Cerro Santo, Agrup. Ladera del Inti, C.P. Las Colinas, C.P. Colinas de Jicamarca, A.H. Colinas de Jicamarca.
En Los Olivos
- Áreas afectadas: Urb. La Floresta de Pro, A.H. Los Olivos de Pro Sector C, Asoc. Los Ángeles de San Diego II etapa, Asoc. Viv. Paraíso Dorado I, Asoc. Viv. Rinconada de Pro, Urb. Las Casuarinas de San Diego, Urb. Pro 7ma etapa, Urb. San Diego I etapa, Urb. San Diego II etapa, Urb. Santísima Cruz de San Diego.
- Horario de corte: 12 m. a 8:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
Limpieza de reservorio en VMT
- Corte en estas áreas: PJ. San Gabriel Vallecito Bajo. Cuadrante: A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Virgen del Carmen.
- Horario de corte: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Sector: 309.
Distrito: San Juan de Lurigancho
La suspensión del servicio en este distrito de Lima Este será por limpieza de reservorio desde las 10:00 a. m. hasta las 11:50 p. m. Las zonas afectadas incluyen A.H. UP de La Esperanza Sector Brisas de Huáscar, AH UPIS Huáscar - Sector San Marcos, A.H. San Lorenzo, A.H. Lejano Oeste, A.H. Jardines PI Zona VII-Parc C, A.H. Lomas de Machu Picchi, PI Zona VII Parcela C Sector Las Casuarinas, A.H. Familia Casuarina Mz. D., A.H. Casuarinas Alta, A.H. Las Terrazas Ampliac. A.H. Panorama 3 de Julio, A.H. San Lorenzo II, A.H. Proyecto Integ. Zona VII (Lomas de Canto Grande), Surtidor CR 34A, Agru. Monte de Los Olivos, Asoc. de Viv. Las Palmeras de Canto Grande, Agrup. Uturpara.
De esta manera, se reveló el corte de agua programado para este miércoles, 13 de agosto, como parte del mantenimiento que Sedapal viene realizando para mejorar la calidad del servicio en Lima.