Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles 24 de junio?

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cotización del dólar hoy, 24 de junio es un factor importante al momento de ejecutar operaciones financieras que trabajen en función a los cambios en el mercado monetario.

¿Cuánto es la cotización del dólar este miércoles 24 de junio?

Frente al próximo cierre de resultados electorales que darán a un ganador como el siguiente presidente de la República, el dólar ha presentado una variación importante de un día para otro, ya que ha subido su valor. En ese sentido, identificar tipo de cambio de la moneda extranjera representa un aspecto que los inversionista y empresarios toman en consideración al momento de realizar aportes en alguna operación.

Asimismo, el organismo que diariamente monitorea el valor del dólar, mencionó su actual comportamiento. Por esta razón, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), publicó en su página web que el valor legal del tipo de cambio con fines tributarios y aduaneros es el siguiente en la mañana del 24 de junio.

Cotización del dólar hoy, miércoles 24 de junio

Con este valor presentado, la cifra refleja una leve variación, en comparación al del día de ayer, martes 23 de junio, donde la compra era de S/3.376 y la venta era de S/3.387. Siguiendo esa línea, el cambio que ha ocurrido puede deberse a una serie de distintos factores como:

Las políticas económicas de la Reserva Federal (Fed) y las tasas de interés de EE. UU.

y las tasas de interés de EE. UU. Los acontecimientos geopolíticos y económicos internacionales.

Las decisiones del BCRP y las tasas de interés.

Incertidumbre política local.

La oferta y la demanda.

Variación en el tipo de cambio del dólar

Así cerró la cotización del dólar ayer, martes 23 de junio.

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú anunció el estado del dólar interbancario al término de la reciente jornada. De acuerdo a ello, la divisa estadounidense cerró el martes 23 de junio con un valor S/3.4000. Sin embargo, el promedio interbancario concluyó en S/3.4088.

Considerar estos cambios en el mercado monetario para formular aportes importantes a la economía peruana constituye un factor de relevancia, pues permite realizar proyecciones más precisas en beneficio de la población y sus ganancias.

Lo ideal es conocer el precio del dólar hoy en Perú para anticiparte a los cambios y evitar pérdidas. Por ello, en Exitosa te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este miércoles 24 de junio.