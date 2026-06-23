Transparencia rechaza discursos de fraude y pide respetar resultados electorales

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la controversia generada por las denuncias de Juntos por el Perú, que insiste en cuestionar los votos emitidos en el extranjero y habla de un "fraude en desarrollo", la asociación civil Transparencia difundió un comunicado rechazando los discursos que buscan deslegitimar el proceso electoral.

La organización, con larga trayectoria en observación electoral, recordó que su despliegue en más de diez ciudades fuera del país no encontró irregularidades que comprometan la integridad de la jornada.

En defensa del voto extranjero

La entidad señaló que su observación incluyó ciudades como Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Berlín, Helsinki, Tokio, Miami, Nueva York y Newark, donde se recogió información de actas que luego fueron contrastadas con los resultados oficiales.

En ese sentido, enfatizó que no existe evidencia que sustente acusaciones de fraude y que la democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso, las decisiones de las autoridades electorales competentes y la voluntad de los ciudadanos peruanos expresada en las urnas, sea dentro o fuera del país.

A la opinión pública. pic.twitter.com/jAtfxhg9IQ — Transparencia Perú (@ACTransparencia) June 23, 2026

Juntos por el Perú alega fraude

El pronunciamiento llega en un momento en que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, ha solicitado la nulidad de los votos emitidos en las 119 oficinas consulares y adelantado que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori si su pedido no prospera.

Sánchez acusa a Cancillería de haber "viciado votos" al cambiar la norma de traslado de actas en medio del proceso electoral, sustituyendo la digitalización inmediata por el envío físico en valijas diplomáticas.

Este giro resulta contradictorio con lo que el propio Sánchez declaró semanas atrás en Exitosa, cuando aseguró que respetaría los resultados oficiales. Hoy sostiene que "el proceso no termina" y que su partido está "defendiendo la democracia", justificando así su negativa a aceptar el conteo final pronto a culminar.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Roberto Sánchez denunció que existiría un "fraude en desarrollo" en el proceso electoral y afirmó que su agrupación no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/oaJlS6DLjX — Exitosa Noticias (@exitosape) June 23, 2026

Una estrategia repetida

El discurso de fraude, ahora adoptado por Juntos por el Perú, recuerda la estrategia que en la primera vuelta fue criticada por ellos mismos cuando Renovación Popular cuestionó los resultados alegando irregularidades por las incidencias logísticas de la ONPE ocurridas en mesas de la capital.

En aquel momento, Sánchez y sus voceros insistieron en que se debía respetar la institucionalidad y aceptar el veredicto de los organismos electorales, exigiendo al exburgomaestre a que "aprenda a ser demócrata". La contradicción actual ha sido señalada por diversos actores políticos como un intento de mantener movilizada a su base en un escenario de derrota ajustada.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La congresista Susel Paredes evitó pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Roberto Sánchez de no querer reconocer un posible triunfo de Keiko Fujimori, aunque señaló que ella ya ganó. Por otro lado, el parlamentario Alejandro Aguinaga... pic.twitter.com/XBSqFZsKGM — Exitosa Noticias (@exitosape) June 23, 2026

El comunicado de Transparencia busca reafirmar la legitimidad del proceso electoral y frenar la narrativa de fraude a pocas semanas de una transición democrática.

Aunque no menciona directamente a Juntos por el Perú, su mensaje se da en un contexto marcado por las denuncias de Sánchez y su partido, quienes ahora cuestionan los votos en el extranjero pese a haber defendido la transparencia electoral en la primera vuelta.