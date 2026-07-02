Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este jueves 2 de julio?

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la mañana de este martes 30 de junio, para evitar pérdidas o afectaciones a tu economía.

Dólar hoy en Perú: Tipo de cambio SUNAT el 2 de julio

Tras varios días de incertidumbre en el ámbito político en Perú, la ONPE dio a conocer los resultados al 100% de actas contabilizadas de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 que convierte a Keiko Fujimori como virtual presidenta de la República con 50.135% de votos válidos, a la espera de la proclamación oficial del JNE.

Como se sabe, el precio del dólar en el mercado cambiario peruano se ve influenciado por diversos factores, entre ellos, la inestabilidad política y expectativas en ese sector, así como la ley de oferta y demanda, intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (FED) que impactan directamente (si la FED sube las tasas, el dólar se fortalece a nivel mundial) y precio de las commodities.

Por ello, antes de realizar alguna transacción u operación con esa moneda estadounidense, lo ideal es conocer cuál es su comportamiento de forma diaria para evitar pérdidas o afectaciones a tu bolsillo. Asimismo, recuerda que el valor de esa divisa impacta en el costo de las importaciones, en los precios internos de productos vinculados al comercio exterior y en las decisiones de ahorro.

Para anticiparte a los cambios, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar en la mañana de este jueves 2 de julio, de acuerdo a los valores reflejados en el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

MARTES 30 DE JUNIO

COMPRA VENTA S/ 3.409 S/ 3.416

Las cifras dadas a conocer reflejan que el precio del dólar presenta una leve variación en comparación con el último miércoles 1 de julio, donde el valor para la compra era de S/ 3.403 y la venta de S/3.415. Ten en cuenta que durante los fines de semana la SUNAT no actualiza su valor los fines de semanas ni feriados.

¿Dónde consultar el precio del dólar en Perú?

Además de la página oficial de la Sunat, también puedes consultar cómo se comporta el tipo de cambio durante el día, en entidades como el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters, así como el BCRP.

La evolución diaria del tipo de cambio es seguida de cerca por el mercado, pues influye de manera directa o indirecta en distintos sectores de la economía. Por ello, te revelamos cuál es el precio del dólar este jueves 2 de julio para anticiparte a las fluctuaciones y variaciones.