Precio del dólar y tipo de cambio hoy en Perú: Así cotiza este viernes, 12 de junio

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú es una variable económica importante, por lo cual conocer a cuánto cotiza el tipo de cambio este viernes 12 de junio, te permitirá tomar mejores decisiones financieras.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

La coyuntura política se ha visto marcada por la segunda vuelta presidencial. El avance de los resultados de la ONPE reflejan, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, un empate técnico voto a voto entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En medio de la incertidumbre por saber cuál de los dos candidatos será finalmente el nuevo presidente del Perú, la ciudadanía, inversionistas y empresarios buscan saber cuál es el precio del dólar en el mercado cambiario peruano este viernes. ¿Subió o bajó?, es algunas de las preguntas que se realizan, pues como se sabe, el comportamiento de la divisa estadounidense en el país se ve influenciado por diversos factores, entre ellos:

La oferta y la demanda de dólares y soles en el mercado.

de dólares y soles en el mercado. Incertidumbre política local.

Las políticas económicas de la Reserva Federal ( Fed) y las tasas de interés de EE. UU.

y las tasas de interés de EE. UU. Los acontecimientos geopolíticos y económicos internacionales.

internacionales. Las decisiones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y las tasas de interés.

En ese marco, para anticiparte ante cualquier variación del precio del dólar este 12 de junio y proteger tu poder adquisitivo, te revelamos los valores que se refleja en el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente para la cotización del tipo de cambio para la compra y venta:

VIERNES 12 DE JUNIO Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves 11 de junio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.390 S/ 3.394

Las cifras reflejadas respecto al dólar Sunat, en el cuadro de arriba dejan entrever una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, jueves 11 de junio, donde la compra era de S/3.400 y la venta de S/3.402.

Tipo de cambio dólar paralelo hoy, 12 de junio

Saber el tipo de cambio del dólar paralelo (también conocido como dólar 'Ocoña' o de la calle) te permitirá evitar pérdidas por variaciones bruscas o vender la divisa al mejor precio. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, la cotización en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú este viernes, 12 de junio es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.410.

Precio del dólar paralelo hoy en Perú.

Así cerró el dólar en Perú ayer, 11 de junio

Para cuidar mejor tu economía, también esencial observar a cuánto cerró el dólar en Perú un día previo. Para ello, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), da mayores detalles en su página web.

De acuerdo a ello, la divisa cerró ayer, jueves 11 de junio en S/3.3910 (con una apertura de S/3.4050), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3.3893, con un máximo de S/3.4040 y un mínimo de S/3.3750.

Cotización del cierre del dólar ayer, en Perú.

Si deseas conocer más detalles del comportamiento del dólar en nuestro país y su precio actual, también puedes consultar otros portales oficiales como el Banco de la Nación (BN), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Si buscas anticiparte a escenarios económicos y tomar decisiones informadas respecto a tu economía, es ideal conocer cuál es el precio del dólar en Perú y el tipo de cambio en la jornada de este viernes 12 de junio.