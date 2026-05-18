Shakira gana batalla contra Hacienda y recuperará 60 millones de euros tras caso de fraude fiscal

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shakira volvió a ser noticia mundial, pero esta vez no por su música ni por su exitosa gira internacional, sino por un triunfo legal y económico. La cantante colombiana logró una importante victoria judicial en España luego de que la Audiencia Nacional fallara a su favor en el proceso fiscal que mantenía desde hace varios años contra Hacienda.

Shakira vence a Hacienda tras caso de fraude fiscal

El tribunal anuló las sanciones y liquidaciones tributarias correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar que la artista vivió más de 183 días en territorio español durante ese año. Ese punto era clave para determinar si debía tributar como residente fiscal en España.

Con esta decisión, la Agencia Tributaria deberá devolverle cerca de 60 millones de euros, dinero que había sido retenido durante el proceso judicial. La suma también incluirá intereses y los gastos derivados de un litigio que se extendió por casi ocho años y que mantuvo a Shakira bajo constante presión mediática.

La defensa de la cantante sostuvo desde el inicio que en 2011 ella se encontraba realizando una extensa gira mundial, con conciertos en decenas de países. Finalmente, la Justicia aceptó este argumento y concluyó que el centro principal de sus actividades económicas estaba fuera de España, debilitando así la postura de Hacienda.

La victoria representa un importante alivio para Shakira, quien en los últimos años enfrentó diferentes investigaciones fiscales en España. Incluso, en 2023 llegó a un acuerdo con la Fiscalía por otros delitos tributarios relacionados con el periodo entre 2012 y 2014, evitando así un juicio que pudo terminar en prisión.

Shakira en audiencia por caso de fraude fiscal en España en 2023

Shakira presenta el tema oficial del Mundial 2026

Shakira vuelve a acaparar los titulares del entretenimiento y esta vez no por su divorcio con Piqué, sino porque el lanzamiento de 'Dai Da', la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con esta propuesta, la barranquillera sella su cuarta participación en la historia del torneo de fútbol más importante del planeta.

Shakira estrenó el jueves 14 de mayo, el tema 'Dai Dai' - que se traduce como un enérgico "¡Vamos, vamos!"— y se convierte en una fusión vibrante de ritmos que captura la esencia de la multiculturalidad que define al Mundial de este año. El videoclip oficial ya se ha vuelto viral en plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones, no solo gracias a su letra y ritmo, sino por su coreografía contagiosa.

De esta manera, y con este nuevo fallo, Shakira cierra uno de los capítulos más difíciles de su vida fuera de los escenarios. Mientras continúa triunfando con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", también celebra una resolución judicial por fraude fiscal que refuerza su postura de inocencia en uno de los casos más mediáticos de los últimos años.