Precio del dólar en Perú: ¿Cómo cotiza el tipo de cambio hoy, 12 de febrero?

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es el precio del dólar y cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este jueves, 12 de febrero, en el mercado paralelo y según el último reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar este jueves?

¿Subió o bajó el dólar? Es una de las preguntas que muchas personas se realizan y no solo los inversionistas, sino también los ciudadanos de pie, ya que ahorran en esa moneda estadounidense y buscan el mejor momento para comprar o cambiar la divisa en el mercado cambiario peruano. Por ello, identificar el valor actual del dólar les permitirá planificar mejor.

Además, el precio del dólar se convierte en un dato clave para quienes realizan operaciones financieras y tiene un impacto en el volumen y el valor de las importaciones y exportaciones. Una entidad del Estado que te permite identificar el valor actual de la divisa en Perú es la Sunat, precisamente para la compra y venta, que te revelamos a continuación:

JUEVES, 12 DE FEBRERO COMPRA VENTA S/ 3.352 S/ 3.363

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio varió, en comparación al miércoles 11 de febrero, con S/3.353 la compra y con S/3.362 la venta.

Tipo de cambio dólar paralelo

El precio del dólar y el tipo de cambio influyen en precios, deudas, ahorros, inversiones y empleo, por lo que conocer cuál es su comportamiento del dólar paralelo u 'Ocoña', el que ofrecen cambistas o casas de cambio fuera del sistema bancario oficial, también es importante.

De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente para este jueves 12 de febrero:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.340 | Venta S/ 3.360. Estos valores reflejan una leve baja, en comparación de ayer donde la compra era de S/ 3.345 y la venta de S/ 3.365.

Así cerró el dólar ayer, 11 de febrero

El precio del dólar varía por distintos factores, entre ellos: la dinámica de oferta y demanda en el mercado, políticas de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), incertidumbre política y económica, la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y precio de las commodities.

En ese marco, también es recomendable conocer los valores reflejados en el BCRP: El cerró el dólar ayer, 11 de febrero en 3,3550, (con una apertura de 3,3590), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3555, con un máximo de 3,3560 y un mínimo de 3,3550.

Para evitar pérdidas o simplificar el proceso si estás pensando en comprar o vender dólares en Perú te revelamos cuál es el precio y tipo de cambio en la jornada de este jueves, 12 de febrero.