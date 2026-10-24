Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este sábado 24 de octubre?

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar hoy en Perú? Conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) este sábado 24 de octubre.

¿Cuánto está el dólar hoy? Revisa el tipo de cambio Sunat

El precio del dólar en Perú vuelve a captar la atención de ciudadanos, empresas y personas que realizan operaciones en moneda extranjera. Este sábado 24 de octubre de 2026, el tipo de cambio presenta diferentes valores dependiendo de si se consulta el mercado paralelo, bancos o casas de cambio.

Identificar a tiempo el comportamiento de la divisa en el mercado cambiario peruano te permitirá tomar decisiones más informadas, además de cuidar mejor tu poder adquisitivo y evitar pérdidas o afectaciones a tu economía.

Así que para saber si es el mejor momento para comprar o vender dólares por soles o viceversa, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú, precisamente en la apertura de la jornada de hoy.

SÁBADO 24 DE OCTUBRE Precio del dólar HOY en Perú y tipo de cambio: ¿a cuánto cotiza la divisa este viernes 23 de octubre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,443 S/ 3,451

Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, se refleja que el precio de la compra se mantiene estable, mientras que la venta presenta una leve variación en comparación con el día de ayer, viernes 23 de octubre, donde tenía un precio de S/ 3,450.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo en Perú

Revisar el tipo de cambio puede ser útil para quienes necesitan comprar o vender dólares, realizar pagos en moneda extranjera, enviar dinero al exterior o evaluar una operación financiera. Por ello, comparar las cotizaciones en el mercado oficial y paralelo o casa de cambio en Perú, permite identificar dónde resulta más conveniente efectuar el cambio.

El precio del dólar Ocoña, se ve influenciado por la ley de la oferta y demanda. En ese marco, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo en la apertura de este sábado, según el portal cuántoestáeldólar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,425 | Venta S/ 3,445.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, 23 de octubre, según el BCRP?

Para conocer la evolución del tipo de cambio, también es importante revisar la jornada anterior. El viernes 23 de octubre, el dólar cerró en S/ 3,4490, de acuerdo con el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante esa sesión, la moneda estadounidense había iniciado en S/3,4490, mientras que el valor promedio del tipo de cambio interbancario fue de S/ 3,4469 con un máximo de S/ 3,4520 y un mínimo de S/ 3,4410.

Así que antes de realizar alguna operación financiera hoy, es ideal conocer primero cuál es el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Sunat para cuidar mejor tu poder adquisitivo.