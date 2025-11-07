Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este viernes, 7 de noviembre?

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/11/2025
¿Subió o bajó el dólar? Es una de las interrogantes que muchos se hacen cuando piensan cambiar o comprar esta divisa en Perú. En ese marco, es ideal saber cuál es la cotización del tipo de cambio en la jornada de este viernes, 7 de noviembre, y así evitar afectar tu economía.
¿Cuál es el precio del dólar este viernes?
Miles de afiliados ya comenzaron a registrar sus solicitudes para el retiro de su AFP de hasta 4 UIT de sus fondos acumulados. Tras ello, existen quienes no dudarán en invertir su dinero en moneda estadounidense o si está considerando cambiar esos fondos a dólares para guardarlos o invertirlos en el exterior.
Por ello, se resalta la importancia de saber cuál es el comportamiento del dólar de forma diaria y así tomar decisiones informadas sobre si es el momento adecuado para cambiar esos fondos a dólares o si es mejor mantenerlos en la moneda local. Una entidad que te permite saber cuál es la fluctuación de esta divisa es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
Cabe recordar que el tipo de cambio en Sunat no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. A continuación, te revelamos los valores que se refleja en su portal oficial respecto a la compra y venta de la moneda extranjera en Perú:
COMPRA
VENTA
S/ 3.371
S/ 3.377
Tipo de cambio mercado paralelo
Las cifras del organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reveladas líneas más arriba, muestran una leve variación respecto a los precios revelados para el día de ayer, 6 de noviembre, donde la compra del dólar era de S/3.371 y la venta correspondía a S/3.381.
Otros valores a tomar en cuenta es el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, que según el portal cuantoestaeldolar.pe, es el siguiente:
- Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.390.
Recuerda que, aunque no tiene carácter oficial el tipo de cambio paralelo, refleja con mayor precisión el comportamiento real del mercado cambiario, especialmente en períodos de alta demanda de dólares o incertidumbre política.
¿A cuánto cerró el dólar ayer?
Asimismo, si piensas comprar o vender dólares, debes conocer también a cuánto cerró el día de ayer, 6 de noviembre y saber cuáles han sido sus fluctuaciones en estos días. En el portal oficial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) podrás encontrar esos valores.
- El precio del dólar en el país cerró el 6 de noviembre en 3,3760, (con una apertura de 3,3715). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de 3,3748, con un máximo de 3,3790 y un mínimo de 3,3680.
En pocas palabras, monitorear el tipo de cambio del dólar te permite tomar decisiones más informadas y gestionar mejor tu dinero. Por ello, te dimos a conocer el precio de esa divisa en Perú este viernes, 7 de noviembre.