Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este viernes, 7 de noviembre?

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el dólar? Es una de las interrogantes que muchos se hacen cuando piensan cambiar o comprar esta divisa en Perú. En ese marco, es ideal saber cuál es la cotización del tipo de cambio en la jornada de este viernes, 7 de noviembre, y así evitar afectar tu economía.

¿Cuál es el precio del dólar este viernes?

Miles de afiliados ya comenzaron a registrar sus solicitudes para el retiro de su AFP de hasta 4 UIT de sus fondos acumulados. Tras ello, existen quienes no dudarán en invertir su dinero en moneda estadounidense o si está considerando cambiar esos fondos a dólares para guardarlos o invertirlos en el exterior.

Por ello, se resalta la importancia de saber cuál es el comportamiento del dólar de forma diaria y así tomar decisiones informadas sobre si es el momento adecuado para cambiar esos fondos a dólares o si es mejor mantenerlos en la moneda local. Una entidad que te permite saber cuál es la fluctuación de esta divisa es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Cabe recordar que el tipo de cambio en Sunat no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. A continuación, te revelamos los valores que se refleja en su portal oficial respecto a la compra y venta de la moneda extranjera en Perú:

JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE ¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Este es el tipo de cambio para el jueves, 6 de noviembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3.371 S/ 3.377

Tipo de cambio mercado paralelo

Las cifras del organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reveladas líneas más arriba, muestran una leve variación respecto a los precios revelados para el día de ayer, 6 de noviembre, donde la compra del dólar era de S/3.371 y la venta correspondía a S/3.381.

Otros valores a tomar en cuenta es el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, que según el portal cuantoestaeldolar.pe, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.390.

Recuerda que, aunque no tiene carácter oficial el tipo de cambio paralelo, refleja con mayor precisión el comportamiento real del mercado cambiario, especialmente en períodos de alta demanda de dólares o incertidumbre política.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

Asimismo, si piensas comprar o vender dólares, debes conocer también a cuánto cerró el día de ayer, 6 de noviembre y saber cuáles han sido sus fluctuaciones en estos días. En el portal oficial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) podrás encontrar esos valores.

El precio del dólar en el país cerró el 6 de noviembre en 3,3760, (con una apertura de 3,3715). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de 3,3748, con un máximo de 3,3790 y un mínimo de 3,3680.

Cierre del tipo de cambio interbancario ayer, 6 de noviembre, según el BCRP.

En pocas palabras, monitorear el tipo de cambio del dólar te permite tomar decisiones más informadas y gestionar mejor tu dinero. Por ello, te dimos a conocer el precio de esa divisa en Perú este viernes, 7 de noviembre.