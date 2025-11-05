Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: Así cotiza este miércoles, 5 de noviembre

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás pensando en comprar o cambiar dólares, lo ideal es que te mantengas informado sobre cuál es la cotización de esta moneda estadounidense en Perú en la jornada de este miércoles 5 de noviembre. Descubre cuál es su comportamiento y valor del día.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El precio del dólar tiene una gran importancia en la economía global y, particularmente, en las economías de muchos países. Muchas empresas peruanas realizan operaciones de importación y exportación usando esa moneda base, lo que hace que las fluctuaciones en su valor impacten directamente en los costos y precios finales de los productos y servicios.

Además, saber el comportamiento de esta divisa permite a la ciudadanía, en general, identificar el mejor momento para realizar inversiones, comprar o vender dólares. Por ello, debes tener en cuenta los valores reflejados en el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que puedes revisar en el siguiente LINK.

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), te permite saber el tipo de cambio del dólar diariamente para calcular el impuesto a la renta y pago de otros temas de aduana.

Tipo de cambio en mercado paralelo

El dólar Ocoña es una de las referencias más consultadas por quienes buscan conocer el valor del dólar paralelo en Perú. Aunque no es un tipo de cambio oficial, el precio del dólar hoy en el mercado Ocoña refleja la oferta y la demanda real en transacciones fuera del sistema bancario.

En ese marco, te revelamos cuál es el precio del dólar en el mercado paralelo (casas de cambio), según el portal de cuantoestaeldolar.pe, para este miércoles, 5 de noviembre:

MERCADO PARALELO (CASAS DE CAMBIO) - MIÉRCOLES, 5 DE NOVIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3.370 S/ 3.395

Esos valores en comparación al día de ayer, 4 de noviembre, reflejan una leve alza respecto a la compra que era de S/ 3.360 y una baja en la venta que era S/ 3.380. Recuerda que estos precios varían conforme pasan las horas por distintos factores, entre ellos:

La intervención del BCRP.

Inestabilidad o cambios de gobierno.

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (como subir o bajar tasas de interés).

¿A cuánto cerró el dólar, ayer 4 de noviembre?

Al momento de averiguar el precio del dólar, también debes tener en cuenta que la cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Otra entidad del Estado que te permite saber a cuánto cerró esta divisa es el Banco Central de Reserva, que el que te revelamos a continuación:

La divisa cerró el tipo de cambio el 4 de noviembre, en 3,3860, (con una apertura de 3,3855), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3864, con un máximo de 3,3920 y un mínimo de 3,3820.

Cierre del dólar, ayer 4 de noviembre, según el BCRP.

Así que si estás pensando en comprar o vender dólares, lo ideal es que estés informado sobre cuál es el precio de esa moneda estadounidense en Perú, precisamente en la jornada de este miércoles, 5 de noviembre, y así evitar alguna pérdida o afectación a tu economía.