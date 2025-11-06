¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Este es el tipo de cambio para el jueves, 6 de noviembre

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Saber el precio del dólar te permitirá tomar mejores decisiones financieras y anticiparte a los cambios económicos que puedan afectar tus ahorros. Por ello, conoce en esta nota cómo cotiza el tipo de cambio en la jornada de este jueves, 6 de noviembre, en Perú.

Cotización del dólar este jueves 6 de noviembre

¿Subió o bajó el dólar? Es una de las interrogantes que se realizan muchos en estos días, en medio de la incertidumbre política que vive el país y las expectativas de los inversionistas. Así que para proteger tu poder adquisitivo frente a las variaciones del mercado es ideal mantenerte informado sobre cuál es el comportamiento de la moneda estadounidense de forma diaria.

Una entidad que te permite conocer los valores y fluctuaciones del dólar diariamente es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para que así saber el preciso momento para comprar o vender esta divisa y no sufrir pérdidas. A continuación te damos a conocer cómo cotiza el tipo de cambio este jueves ¡toma nota!

JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3.371 S/ 3.381

Con ello, el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, ¡a la baja!, en comparación al día de ayer, miércoles 5 de noviembre, donde la compra era de S/ 3.380 y la venta de 3.387. Si deseas saber cuál era el precio del dólar en los días previos, puedes hacerlo dando clic al siguiente LINK.

Sin embargo, ten en cuenta que el tipo de cambio en Sunat no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. La institución actualiza estos valores en sus plataformas durante los días hábiles, de lunes a viernes.

Tipo de cambio del dólar en mercado paralelo

Otros valores que debes tener en cuenta al momento de querer comprar o vender dólares, es los del mercado paralelo o las principales casas de cambio.

Aunque no tiene carácter oficial el tipo de cambio paralelo, refleja con mayor precisión el comportamiento real del mercado cambiario, especialmente en períodos de alta demanda de dólares o incertidumbre política. Es así que según el portal cuantoestaeldolar.pe, el valor del dólar es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.390.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

Finalmente, para entender mejor las tendencias del mercado y evaluar si la divisa se está fortaleciendo o debilitando, es ideal conocer en cuánto cerró el dólar el día de ayer. En el portal oficial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) podrás encontrar esos valores.

Según la entidad del Estado, el dólar cerró el miércoles 5 de noviembre en S/3,3705, (con una apertura de 3,3805), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3726, con un máximo de 3,3800 y un mínimo de 3,3660.

Cierre del tipo de cambio del dólar, ayer, según el BCRP.

Así que si estás pensando en cambiar dólares este jueves, 6 de noviembre, ten en cuenta que el tipo de cambio se ubica aproximadamente en S/ 3.371 para la compra y S/ 3.381 para la venta, según Sunat; mientras que en el mercado paralelo los valores son S/ 3.360 para la compra y S/ 3.390 para la venta.