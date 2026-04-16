Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este jueves 16 de abril?

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El mercado cambiario peruano atraviesa una jornada de marcada volatilidad mientras el escrutinio oficial de las Elecciones Generales 2026 entra en su recta final, con unos resultados preliminares bastantes ceñidos. En este contexto de incertidumbre, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio oficial del dólar para este jueves 16 de abril, así como su precio en el mercado paralelo.

¿Cuál es el precio del dólar este jueves 16 de abril?

El recuento de las actas del extranjero y de las zonas rurales del interior del país continúa modificando a paso lento el resultado de los comicios. En las últimas horas, Roberto Sánchez consiguió sobrepasar a Rafael López Aliaga en el segundo puesto por una diferencia de solo miles de votos y se perfila como el probable contrincante de Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

Este cambio en las proyecciones electorales ha generado un cambio en las expectativas de los inversionistas, quienes analizan con cautela los posibles rumbos de la política fiscal y monetaria ante un eventual escenario de polarización. Ante esos resultados preliminares, el valor del dólar vuelve a registrar una tendencia al alza en comparación a su cierre de ayer.

Según el registro oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio para este jueves 16 de abril se sitúa en S/3.425 para la compra y S/3.436 para la venta .

Precio de compra y venta del dólar este jueves 16 de abril

La cotización del día muestra un incremento significativo en comparación con el cierre de la jornada anterior. El miércoles 15 de abril, el dólar culminó la sesión en S/3.380 para la compra y S/3.390 para la venta. Este salto de más de cuatro céntimos en el tipo de cambio evidencia la sensibilidad de la moneda nacional frente al "drama en cámara lenta" que representa el conteo de votos.

Precio del dólar hoy en el mercado informal

Es importante precisar que el precio del dólar en una jornada puede variar dependiendo de si se trata el dólar oficial o el dólar paralelo. Mientras el primero se determina con referencia bancaria (se puede consultar en el Banco Central de Reserva, SBS y Banco de la Nación), el segundo negocia en el mercado informal.

Mercado paralelo: compra S/ 3.400 | Venta S/ 3.450

En conclusión, el precio del dólar de hoy demuestra que el valor de la moneda peruana se encuentra nuevamente al alza frente a la divisa estadounidense.