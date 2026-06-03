Magaly destruye a Alejandra Baigorria por perdonar a Said Palao: "Tiene al enemigo en su casa"

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria se presentó en un podcast hace unos días para finalmente dar la cara tras perdonar la infidelidad de Said Palao. La empresaria aseguró que tomó esa decisión poniendo en una balanza todo lo que habían vivido durante su relación. Sin embargo, Magaly no concuerda con esa idea y le recordó que él no pensó en las consecuencias de sus actos antes de ir a una fiesta en un yate lleno de mujeres.

Magaly destruye a Alejandra por perdonar a Said

La conductora de ATV resaltó que Alejandra está muy segura de haber perdonado la infidelidad de su esposo. Sin embargo, eso no evita que las opiniones de los demás respecto a su reconciliación le afecten, especialmente los comentarios que ella ha realizado en su programa a lo largo de la semana.

Magaly recordó que Alejandra la acusó de haber afectado sus negocios. Sin embargo, considera que quien realmente ha afectado su vida personal, laboral y sentimental es justamente Said, por exponerla al escarnio público a poco menos de un año de haberse casado.

"El causante de todos sus desvelos, de sus llantos y de su sufrimiento lo tiene al costado, en su cama, durmiendo todas las noches. Las mujeres tenemos que dejar de echarle la culpa al resto de lo que pasó en nuestros hogares, en lugar de reconocer que el verdadero enemigo lo tenemos en casa", dijo Magaly.

En esa misma línea, la conductora de espectáculos comparó a la empresaria con una mujer de la década de 1980, asegurando que en esa época las mujeres eran educadas para perdonar a sus esposos y echarse la culpa de todo lo malo que pasaba en la relación. Sin embargo, resaltó que los tiempos han cambiado y que Alejandra pudo tomar una mejor decisión respecto a la traición que sufrió.

Alejandra pecha a sus críticos

En la reciente emisión María Pía hizo énfasis en las preguntas que los medios quieren saber sobre la vida personal de Alejandra Baigorria, especialmente, luego de las imágenes difundidas por el programa de televisión de la conductora Magaly Medina en la que se ve al esposo de la exchica reality junto a sus amigos en una despedida de soltero.

Dichas imágenes habrían sido motivo de distanciamiento y separación en varias parejas del medio. Por esta razón, la empresaria se encuentra desde hace semanas en el ojo público ya que no ha asegurado si ha perdonado a su esposo por una presunta infidelidad.

"Es mi vida, no jodan, estoy respondiendo como respondería en un live porque en televisión no puedo responder así", manifestó Alejandra Baigorria en el programa de streaming.

Es así que, las declaraciones de Magaly Medina reavivaron el debate sobre la decisión de Alejandra Baigorria de perdonar a Said Palao. Mientras la empresaria apuesta por continuar su matrimonio y dejar atrás la polémica, las críticas siguen creciendo y mantienen el tema en el centro de la atención pública.