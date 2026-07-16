Magaly Medina habla del esperado encuentro con Gisela Valcárcel tras años de rivalidad

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Magaly Medina y Gisela Valcárcel juntas en televisión? Aunque durante años parecía una escena difícil de imaginar, la posibilidad volvió a tomar fuerza luego de que la 'Urraca' fuera consultada sobre un esperado encuentro con la popular 'Señito'.

¿Magaly y Gisela juntas por primera vez?

El tema surgió luego de la entrevista que Magaly realizó a Ethel Pozo, conversación que fue considerada por muchos televidentes como uno de los momentos más inesperados de la televisión.

Durante la edición del 15 de julio de Magaly TV, La Firme, la periodista fue consultada sobre si aquella aparición podría abrir la puerta a un futuro cara a cara con Gisela Valcárcel.

La pregunta fue realizada por el influencer Ric La Torre, quien recogió la expectativa de los usuarios en redes sociales y quiso conocer si algún día podría concretarse el esperado encuentro entre dos de las conductoras más conocidas de la televisión peruana.

"Y la verdad te digo una cosa... todo este junte, porque la gente también se lo pregunta y yo vengo también un poco a ser la voz de las redes. ¿Tú crees que exista este preámbulo para ese gran momento televisivo que esperamos hace mucho tiempo, tu encuentro con Gisela?", consultó.

La interrogante provocó risas en el set, pero Magaly Medina sorprendió al no cerrar completamente la posibilidad. La conductora explicó que la televisión puede dar giros inesperados y que situaciones que parecen imposibles pueden terminar ocurriendo.

"Yo no sé si algún... la televisión es una cosa, es una caja de sorpresas. Justamente por eso todavía esta caja boba sigue llamando la atención del público, porque nadie sabe lo que puede pasar de acá a varios años. Quién sabe si ella no está en un canal de televisión y viene y acepta sentarse aquí", comentó.

Magaly compara a Ethel Pozo con Gisela

Luego de recordar que Ethel Pozo estuvo como invitada en su programa, Magaly Medina marcó una diferencia importante entre la hija de Gisela Valcárcel y la propia conductora.

"Pero Ethel no es Gisela", respondió la periodista cuando le mencionaron que la entrevista también parecía algo difícil de imaginar antes de que ocurriera.

Sin embargo, la conversación continuó y Ric La Torre recordó que Gisela Valcárcel está próxima a iniciar un nuevo formato digital a través de su canal de YouTube.

Ante la posibilidad de que un encuentro pudiera darse en un espacio más neutral, Magaly señaló que los podcasts tienen una dinámica distinta a la televisión tradicional.

"Porque el podcast para mí es un espacio diferente, más neutral, donde también se tratan temas más personales que temas, digamos, de este tipo", explicó.

De esta manera, Magaly Medina dejó abierta la posibilidad de un esperado encuentro con Gisela Valcárcel tras años de rivalidad televisiva. La conductora aseguró que la televisión es impredecible y que nadie sabe qué puede ocurrir más adelante.