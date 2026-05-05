Crimen en Comas: Adulto mayor fue asesinado de 7 balazos en la puerta de su casa

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de sangre ha alarmado a los vecinos de Comas. Un adulto mayor de 60 años fue asesinado a balazos en la puerta de su casa, luego de recibir una llamada. La Policía no descarta que el crimen esté relacionado con una discusión que la víctima tuvo con una persona a quien le alquilaba una habitación en su vivienda hace varias semanas.

Asesinan a adulto mayor en la puerta de su casa

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió en la urbanización El Retablo, frente a un colegio. La víctima responde al nombre de Víctor Hugo Agus Fernández (60), quien fue asesinado de al menos siete disparos que impactaron en la cabeza y el abdomen, lo cual evidencia la violencia con la que fue atacado.

Los vecinos de la zona relataron que la víctima habría recibido una llamada a su celular y, tras ello, salió a la puerta de su casa, donde fue emboscado por sujetos desconocidos. La llamada podría estar relacionada con el crimen, según la Policía Nacional del Perú.

"Cuando recibió la llamada, yo salí y él estaba con las manos a los costados y con el celular encendido. Le han preguntado por su nombre y le han disparado", indicó un testigo.

Asimismo, se informó que Víctor Hugo alquilaba una de las habitaciones de su casa a un hombre, con quien tuvo una discusión hace aproximadamente dos semanas, por lo que la Policía no descarta que el crimen esté relacionado con este incidente.

La Policía incautó el celular de la víctima, el cual sería clave para determinar con quién estaba hablando antes del ataque. Mientras tanto, el cuerpo de Víctor Hugo fue trasladado a la Morgue Central de Lima y las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes. Los vecinos piden mayor seguridad en la zona.

🔴🔵 Comas: Adulto mayor fue ultimado de 7 disparos en la puerta de su casa.



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Balean a ingeniero en Comas

Hace unos días, un joven ingeniero resultó herido de bala luego de ser atacado por presuntos sicarios en Comas en la avenida Los Pinos. El trabajador recibió el proyectil cuando supervisaba los trabajos de remodelación cuando ocurrió el atentado a solo metros de un mercado.

Mientras el joven ingeniero y otro trabajador coordinaban sus actividades, una moto lineal apareció en la escena con dos sujetos a bordo. Uno de ellos baja de la unidad, avanza algunos metros y luego sacó un arma de fuego con la que realizó una ráfaga de disparos.

Uno de los proyectiles impactó en uno de los tobillos de Omar Guillermo Mosqueira Torres de solo 23 años, quien a pesar del ataque corrió hasta el interior de una tienda para ponerse a buen recaudo. Por su parte, los facinerosos huyeron con dirección hacia la avenida Sangarará.

Es así que, este nuevo crimen refleja el preocupante incremento de la violencia en Comas, donde los asesinatos a plena luz del día generan temor constante. Los vecinos exigen mayor presencia policial y acciones concretas, ante una inseguridad que parece desbordarse y afectar la tranquilidad de toda la comunidad.