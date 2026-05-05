San Juan de Lurigancho: Sicarios asesinan a comerciante de Multiplaza en la puerta de su tienda

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo crimen se registró la noche de ayer en un centro comercial de San Juan de Lurigancho. El dueño de una de las tiendas del Multiplaza, ubicado en la avenida Los Duraznos, fue asesinado cuando se encontraba en la puerta de su negocio, frente a varias personas que caminaban por el centro comercial, desatando una ola de pánico.

Asesinan a comerciante en Multiplaza de SJL

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió la noche del 4 de mayo, cuando la víctima, identificada como Antonio Dionisio Marad Flores (60), se encontraba sentado tranquilamente en la puerta de su stand en el Multiplaza. De pronto, un sujeto armado ingresó al local y, sin mediar palabra, le disparó a quemarropa.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que ocurrió el crimen. Los disparos alertaron a los dueños de los comercios cercanos y también a algunos clientes que caminaban por el lugar. Luego de disparar contra el comerciante, el sicario huyó del lugar a bordo de una motocicleta, conducida por un cómplice que lo esperaba afuera.

Asimismo, se informó que el dueño del comercio fue trasladado de emergencia al Hospital de Canto Grande, donde lamentablemente los médicos certificaron su fallecimiento debido a las heridas de bala.

Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el Multiplaza y acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes y, a través de las cámaras de seguridad, poder identificar a los atacantes. El caso ha generado alarma entre los comerciantes aledaños, que ahora temen por sus vidas.

🔴🔵 San Juan de Lurigancho: Sicario asesina a dueño de tienda en Multiplaza.



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Otro crimen en SJL

Hace aproximadamente un mes, y a plena luz del día, un joven de 27 años fue cruelmente acribillado en inmediaciones de la cuadra 23 de la avenida Pelitres. La víctima fue identificada como José Ramos Olivares fue interceptado por dos sujetos los cuales llegaron hacia el punto caminando y tras el brutal ataque habrían huido con dirección hacia la calle San Hilarión.

Un vecino de la zona informó para Exitosa que el joven llegó hacia el establecimiento, sin embargo, no habría recibido la atención de los mecánicos en ese momento. Por tal razón, dispuso a retirarse del taller con su motocicleta, momento en el que fue interceptados por ambos criminales.

Según los testigos, los sujetos intentaron efectuar más disparos a quemarropa, pero una falla en el arma habría impedido tal hecho. Con todo, los sujetos habrían disparado hasta en cinco oportunidades contra el joven generándole graves heridas.

Es así que, este nuevo crimen, sumado al asesinato ocurrido hace un mes en la avenida Pelitres, evidencia el preocupante incremento de la criminalidad en la zona. La modalidad violenta y reiterativa de los ataques revela una creciente inseguridad ciudadana, mientras vecinos y comerciantes exigen mayor presencia policial y acciones concretas frente a la delincuencia.