Premier Álvarez visita a policías heridos tras protestas: "Fueron atacados de una manera cruel"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El primer ministro Ernesto Álvarez Miranda visitó esta mañana a los agentes policiales que resultaron heridos en medio de la jornada de protestas contra la clase política, convocada por la 'generación Z' y otros colectivos.

Más temprano en "Hablemos Claro", Máximo Ramírez, director general de la Defensoría del Policía mencionó que a la fecha son 84 los efectivos afectados, de los cuales 82 son varones y dos son mujeres; asimismo, 22 continúan internados.

Expresa su solidaridad hacia los agentes heridos

Durante su visita al Hospital Nacional PNP "Luis N. Sáenz, el titular del Consejo de Ministros rechazó los actos de violencia en contra de los agentes del orden, calificando como "irresponsable" el hecho, puesto que, tenía como misión garantizar el orden público y, por ende, evitar que un grupo de manifestantes ingrese al Congreso de la República.

"En un país democrático como el nuestro no podemos permitir que una turba intente quemar el Congreso. Estos policías defendían las instalaciones públicas y fueron atacados de una manera cruel. Hubo una protesta pacífica, pero también un acto infame de violencia contra quienes ejercen con vocación la defensa de la sociedad", expresó.

El jefe del Gabinete condenó los actos de violencia y señaló que "de una manera irresponsable han atacado a los efectivos policiales que solo querían garantizar el orden y evitar que un grupo de manifestantes ingrese al Congreso de la República". pic.twitter.com/kfIdd7R161 — Consejo de Ministros (@pcmperu) October 16, 2025

En ese sentido, el titular de la PCM reconoció la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) y destacó el compromiso del Gobierno con la defensa del orden público. En la previa, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, destacó que las marchas se encuentran dentro del marco jurídico y constitucional, pero siempre y cuando se realicen de forma pacífica, respetando el libre tránsito y a la autoridad.

Defensoría de la PNP: "Nos sometemos a las investigaciones"

En diálogo con Exitosa a tempranas horas del día, Máximo Ramírez se refirió al fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, quien perdiera la vida producto de un impacto de bala en las inmediaciones de la plaza Francia, y que, según testigos, sería un efectivo policial el autor del homicidio.

"Sabemos que el personal del Grupo Terna no estuvo en este operativo, pero si es que hay alguien que se escapó, que huyó o que su jefe lo mandó, que la investigación lo diga. Nos sometemos a todas las investigaciones del caso", mencionó.

Del mismo modo, el representante de la Policía Nacional lamentó la violencia recibida contra los agentes del orden, incluso puso como ejemplo que una miembro de la institución recibió un fuerte impacto en el labio.

De esta manera, el Gobierno muestra su total respaldo a la institución policial por los actos en contra de la integridad y la vida hacia 84 agentes, anoche en el Centro de Lima.