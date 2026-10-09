Premier Galarreta critica las seis materias aprobadas en la Cámara de Diputados: "No es suficiente"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó ante la Comisión de Constitución del Senado el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. Durante su exposición, el jefe del Gabinete sostuvo que la delegación permitirá acelerar medidas indispensables frente a la criminalidad, atender de forma oportuna los impactos del fenómeno El Niño y abordar los principales problemas estructurales que afectan al país.

Sustento del pedido de facultades y postura de Galarreta frente a lo aprobado

El titular del Consejo de Ministros precisó que la propuesta original enviada por el Gobierno contempla un total de ocho materias estratégicas. Entre los ejes centrales solicitados destacan la seguridad ciudadana, la modernización del Estado, la simplificación administrativa, el fortalecimiento de las Mypes, la promoción del empleo, el desarrollo productivo, la materia tributaria, así como el sector vivienda y saneamiento.

No obstante, el jefe del Gabinete detalló que el dictamen preliminar aprobado por la Cámara de Diputados redujo la solicitud a solo seis materias. Ante esta decisión, el premier expresó la disconformidad del Ejecutivo con el alcance del texto aprobado, aunque aclaró que la determinación final sobre la concesión, el plazo y la amplitud de las facultades queda en manos de la cámara alta.

"Negar las facultades sería histórico. Cuando hemos sido oposición hemos otorgado las facultades en plazo rápido (...) en el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, al que he señalado y lo suscribo, para nosotros no es suficiente", manifestó.

🚨 #ATENCIÓN| "No es suficiente" para el Ejecutivo. Premier Luis Galarreta advirtió que las 6 materias del pedido de facultades aprobadas por la Cámara de Diputados no bastan para enfrentar el Fenómeno de El Niño y la inseguridad. El primer ministro indicó que se requiere agregar más materias. — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) October 9, 2026 Lee también Parlamentario Alejandro Aguinaga asegura que el Senado puede modificar facultades legislativas sobre seguridad ciudadana y El Niño

Estrategias operativas frente al crimen organizado y la prevención climática

Durante su intervención, el jefe del Gabinete enfatizó que el país atraviesa por una situación crítica en materia de seguridad ciudadana , por lo que el Estado requiere de herramientas legales operativas de manera urgente para neutralizar el accionar de las organizaciones delictivas.

"Nosotros estamos en una guerra, lamentablemente, con bandas criminales que no respetan la vida de los ciudadanos", manifestó ante los senadores.

En relación con el fenómeno El Niño, Galarreta precisó que no se planteó como un eje independiente, sino como un elemento transversal articulado con disposiciones en vivienda, saneamiento y simplificación administrativa. El objetivo central de la medida es agilizar los trámites de titulación y agilizar las declaraciones de emergencia para responder con celeridad ante desastres naturales, evitando la pérdida de vidas y daños a la propiedad.

En ese sentido, el premier Galarreta ratificó que el Gobierno mantendrá las acciones operativas en el marco de sus competencias actuales, pero insistió ante el Senado en la urgencia de aprobar el paquete integral de facultades para dar una respuesta efectiva y oportuna a las prioridades nacionales.