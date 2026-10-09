Parlamentario Alejandro Aguinaga asegura que el Senado puede modificar facultades legislativas sobre seguridad ciudadana y El Niño

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador Alejandro Aguinaga adelantó que el Senado tiene la potestad de realizar ajustes al pedido de facultades legislativas que ya fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados. Esta revisión se enfocaría en los ejes de seguridad ciudadana y las acciones preventivas frente al fenómeno climatológico El Niño.

El legislador de Fuerza Popular precisó que los eventuales cambios normativos no deben alterar la esencia original de la propuesta enviada por los diputados. Además, se apoyan jurídicamente en las normativas constitucionales que facultan a la cámara revisora para modificar los textos y plantear medidas contra la criminalidad actual.

Senado se ampara en el artículo 105 para modificar texto

Cabe mencionar que el senador justificó su postura argumentando que el artículo 105 de la Constitución avala que las iniciativas pasen a revisión, basándose en la legalidad. Para ello, buscan sumar el apoyo de los especialistas en derecho constitucional para lograr una correcta interpretación.

"Somos una Cámara revisora. En algún momento la senadora Ruth Luque dijo que no éramos una cámara revisora, ahí se generó otra discrepancia porque la constitución es clara." dijo Alejandro Aguinaga, senador de Fuerza Popula.

No obstante, la autoridad aclaró que el propio reglamento parlamentario consiente reajustes sin alterar la matriz de la normativa.

Ante ello, reiteró que están solicitando estudios técnicos a un grupo de constitucionalistas. El objetivo es que evalúen los límites de las disposiciones antes de llevar este dictamen a votación final en el pleno congresal.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El senador de Juntos por el Perú, Humberto Morales, cuestionó a los ministros por intentar incluir nuevas materias a lo aprobado por la Cámara de Diputados. "Los temas no tienen sentido", manifestó al expresar su desacuerdo con la propuesta. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 9, 2026

Medidas para combatir el narcotráfico

Por otro lado, el político advirtió que la coyuntura exige incorporar nuevas medidas contra el narcotráfico. Como parte del debate integral, propuso fiscalizar de forma más severa los insumos químicos que abastecen a las peligrosas redes ilícitas en el país.

"Para mí, el 50 por ciento de la inseguridad ciudadana tiene que ver con el narcotráfico; entonces, ahí hay que incluir todo lo que tiene que ver con insumos químicos. (...) es evidente, si te hacen propuestas que tienen que ver con seguridad ciudadana, el Senado puede modificar, puede añadir cosas", dijo Alejandro Aguinaga.

Bajo ese contexto, el congresista aclara que una parte importante de la inseguridad está vinculada al narcotráfico. Estas declaraciones buscan que las propuestas se mantengan formalmente dentro de las materias que ya integran el debate.