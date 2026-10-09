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Francis Allison cuestiona al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo: "No me extraña que esté tan nervioso"

El candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, cuestionó al burgomaestre limeño, Renzo Reggiardo, en medio de la incertidumbre por los resultados electorales.

Francis Allison cuestiona al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo
Francis Allison cuestiona al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo (Composición Exitosa)

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/10/2026

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Francis Allison, candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, cuestionó al burgomaestre limeño, Renzo Reggiardo, en medio de la incertidumbre por los resultados electorales. "No me extraña que esté tan nervioso", afirmó.

Francis Allison cuestiona a Renzo Reggiardo

En declaraciones a la prensa, el aspirante a la comunca capitalina señaló que el actual alcalde Lima "está preocupado".

Califica de "cantinflescos" los comentarios del alcalde de Lima

El candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, ha calificado de "cantinflescos" los comentarios del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien recientemente comentó sobre el empate técnico del aún burgomaestre de Magdalena del Mar con Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, en la lucha por conocer quién asumirá como nueva autoridad edil de la comuna limeña.

"He escuchado esos comentarios que son cantinflescos porque no es cierto lo que él (Renzo Reggiardo) ha dicho que yo me he pegado a Rafael López Aliaga en horas de la madrugada, no. Ojo, la primera información que sale poco más de las 8:00 p.m. es la encuesta a boca de urna de Datum, ¿qué es una encuesta a boca de urna? preguntarle a los que salen de votar por quién ha votado", señaló en un inicio.

Recordó que dicha encuesta tenía "6 % de margen de error" en prinicipio y que luego en el conteo rápido que poseía solo el 1% de error, esto último según Allison se conoció "un poco más de las 11:00 p.m.". "No es cierto que he subido en la madrugada, eso es mentira", reafirmó.

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