Premier sobre medidas "de prevención" por crisis de GNV: "Tenemos que reducir el consumo de combustible"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La premier Denisse Miralles se pronunció ante los cuestionamientos de las medidas dispuestas por el Gobierno debido a la emergencia en el suministro del gasa natural. Según precisó la jefa del Gabinete Ministerial, se busca reducir el consumo de combustible en la ciudad.

"Semana clave para ahorrar"

Mediante declaraciones ante un conocido medio de comunicación, la presidenta del Consejo de Ministros aclaró que casi el 45% de la provisión de energía eléctrica se basa en el GNV, por lo que el Ejecutivo tomó la decisión de "ser preventivo".

En tal sentido, al disponer la virtualidad en colegios públicos y privados, universidades, institutos, desde el 9 al 15 de marzo, así como otras medidas, se estaría buscando "ahorrar" el consumo de combustible para asegurar el inicio del año escolar 2026, el cual, en el caso de públicos está programado para el próximo 16 de marzo.

"Queremos asegurar que no haya presión, tenemos que reducir el consumo de combustible en la ciudad, no es solamente la medida de las clases virtuales, sino que se dijo trabajo remoto, tenemos que reducir el tránsito en la ciudad para que haya menos uso del combustible vehicular sobre todo", dijo a Latina, el último domingo 8 de marzo.

Asimismo, se refirió a la disposición de trabajo remoto para el sector público y su evaluación en el sector privado, señalando que dicha medida también tiene el objetivo de buscar una reducción del combustible para evitar una posible complicación.

Resolución Viceministerial declara obligatoriedad de clases virtuales

De tal modo, Miralles resaltó que el Gobierno ha publicado la Resolución Viceministerial que, declara la obligatoriedad de clases virtuales en todas las instituciones educativas de Lima y Callao; sin embargo, detalló que se ha contemplado una excepción:

"En atención a lo que hemos escuchado de los padres, es que estamos poniendo como excepción es que aquellos centros educativos que no cuenten con los sistemas o las plataformas virtuales, por ejemplo los niños como kínder, ellos pueden ir", informó la premier.

Cabe mencionar que, la premier garantizó el monitoreo diario de la situación, por lo que al presentarse "noticias positivas" sobre los trabajos de reparación realizados en Megantoni, Cusco, se podrían reducir las medidas.

De esta manera, la presidenta del Consejo de Ministros respondió ante la crisis por el desabastecimiento de GNV, generado por la fuga en el ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni.