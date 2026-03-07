Premier Miralles reconoce que situación energética es "grave": "Estamos haciendo un seguimiento diario"

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La premier Denisse Miralles se pronunció sobre las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno ante la crisis energética generada por la rotura de un ducto de gas en Megantoni (Cusco). Al respecto, Miralles confirmó que la situación actual, es "grave"; sin embargo desde el Ejecutivo se estaría atendiendo la emergencia.

Acciones del Gobierno

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, la presidenta del Consejo de Ministros no dudó en mencionar que, desde las distintas carteras del Ejecutivo, se están realizando diversas acciones de monitoreo diario en la zona para evaluar la situación.

"En efecto la situación es grave, justamente es la razón por la que desde el primer momento tomamos medidas y estamos haciendo seguimiento diario de la situación y no solamente el Estado con sus diversas entidades, sino que hemos convocado a los gremios involucrados, primero a la empresa que está a cargo de los ductos (...)", dijo a Canal N, el último viernes 6 de marzo.

En tal sentido, Miralles indicó que se han convocado a los gremios involucrados el sector energía, asimismo, a la empresa de Transportadora de Gas del Perú (TGP) para mantener un diálogo con respecto a las medidas que se vienen tomando. Además, distintas industrias y empresas han tomado conocimiento sobre la gravedad de la situación.

Cabe mencionar que, la magnitud de la gravedad deriva en el nivel de conexión que tiene el gas natural en distintos rubro; sin embargo, está teniendo "respuestas rápidas" de parte del Estado peruano. Esto a pesar de que el incidente en Megantoni no fue responsabilidad del Gobierno.

Al respecto, la premier indicó que actualmente se debe generar una "unión" entre las autoridades para buscar la solución ante dicha problemática que actualmente está afectando a taxistas, transportistas y demás ciudadanía. "No importa por ahora, quien es el causante", enfatizó.

En #CuentasClaras, Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, señaló que la situación energética en el país es grave y que el Gobierno realiza un seguimiento diario al problema tras el desabastecimiento de gas natural.



► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/slJgS52TDI — Canal N (@canalN_) March 7, 2026

Expectativas "positivas"

Según Miralles, la empresa TGP ha brindado un informe en donde detallaron que, actualmente, han realizado el desplazamiento del equipamiento y el personal que se necesitará para la reparación de los ductos de gas. Ante ello, se tiene una "expectativa muy positiva" de incluso reducir en dos o tres días el plazo estimado de solución.

"Por ahora nos estamos manteniendo con ese escenario de los 14 días, esperando que esto se pueda reducir. El día de mañana nos estamos trasladando al punto para hacer otras coordinaciones (...)", enfatizó la premier.

En conclusión, la jefa del Gabinete Ministerial reconoció que la actual situación energética en el Perú, es grave, por lo que se estaría buscando una solución desde el Gobierno, a pesar que deslindó responsabilidad alguna sobre dicho incidente en Megantoni.