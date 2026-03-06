Fuga de gasoducto en Cusco ocurrió mientras personal realizaba trabajos, señala fiscal provincial

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A cinco días de generarse la emergencia energética a nivel nacional, tras la deflagración suscitada en el gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), desde el Ministerio Público empiezan a revelar más detalles del accidente registrado en Megantoni, Cusco.

En ese contexto, el fiscal provincial de La Convención, Óscar Benavides Luna, detalló que el hecho ocurrió cuando había personal de la citada empresa realizando labores en la estación KP 43. Según precisó el representante del Ministerio Público, los operarios fueron evacuados, aunque está en investigación si fue por prevención o afectación.

Válvulas de gas resultaron afectadas por deflagración

La escasez del Gas Natural Vehicular (GNV) empieza a hacerse notar en los grifos de la "Ciudad Imperial". Decenas de vehículos está estacionados varias cuadras a la redonda esperando que puedan recibir el suministro del hidrocarburo.

Si bien es cierto que el origen del incidente ya se encuentra bajo materia de investigación por parte de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención (Segundo Despacho) por los delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el fiscal Benavides Luna señaló que el suceso se produjo en una zona de planta, lo que pudo generar pérdidas humanas, así como las afectaciones a parte de su infraestructura.

"En este momento no podemos la certeza si efectivamente ocurrió un accidente, ha sido falta de mantenimiento u otras que indican que podrían ser. El conducto es grande, pero el lugar exacto es la estación KP 43, en el que existen válvulas de conducción de gas natural y gas de líquido natural, estas dos válvulas han sido deflagradas, por eso hemos visto llamas de fuego y llamas de gas", indicó.

Ministro Alfaro recomendó usar gasolina a los taxistas

El pasado martes 3 de marzo, se llevó a cabo una reunión de trabajo intersectorial para abordar la emergencia en mención. En ese sentido, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, "recomendó" a los taxistas afectados por la escasez del GNV a "recurrir" a la gasolina o incluso al Gas Licuado de Petróleo (GLP) como alternativas inmediatas para que sigan ofreciendo sus servicios.

No obstante, el propio ministro reconoció ante los medios de comunicación presentes que este cambio implicará incrementos en las tarifas que ofrecen a sus pasajeros. Cabe señalar que, el Gobierno optó por priorizar el transporte público masivo por sobre los vehículos particulares para optimizar los recursos existentes.

"Lamentablemente no tenemos alternativa, si damos a los taxistas quitamos el transporte masivo, no se les puede dar a los dos, porque no alcanza. Ahora los taxistas si van con gasolina tendrán que subir su precio y el que quiera tomar un taxi tendrá que pagarlo y además no es algo que va a ser permanente, son dos semanas", señaló.

Al ser consultado sobre el estado de las reservas del gas natural, señaló que a la fecha alcanzan el 70 % para atender prioritariamente el consumo residencial en todo el país. Asimismo, el otro 30 % se está destinando a operaciones industriales críticas que no pueden interrumpirse.

Finalmente, indicó que el racionamiento actual permite extender el suministro hasta 14 días adicionales según proyecciones técnicas. Además, advirtió que cualquier demora en las reparaciones del ducto podría requerir prórrogas de hasta 15 días más en las medidas restrictivas.