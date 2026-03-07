Crisis por GNV: Virtualidad de clases no se compara con situación en pandemia por Covid-19, afirma premier

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La premier Denisse Miralles se pronunció sobre las medidas restrictivas dispuestas por el Gobierno debido a la emergencia por gas natural. Según precisó, las clases remotas ordenadas por esta situación, no tienen comparación con las que se dispusieron durante la pandemia del Covid-19 en el 2020.

Medida es "necesaria"

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, la presidenta del Consejo del Ministros precisó que durante pandemia, la virtualidad tuvo un plazo de dos años aproximadamente; sin embargo, en este caso se trata solo de cinco días, por lo que no sería la misma magnitud.

"No es comparable de ninguna manera, lo que vivimos en Covid fue un cierre prolongado, fueron dos años que nuestros hijos estudiaron virtual, acá estamos hablando de cinco días. Cinco días que son necesarios para reducir el traslado de los vehículos y obviamente el consumo", dijo a Canal N, el último viernes 6 de marzo.

En tal sentido, Miralles detalló que esta medida es "necesaria" para ayudar con la reducción del traslado de vehículos que no pueden abastecerse con gas natural. Además, precisó que, en los mismos hogares se deben controlar el consumo de la energía, de manera responsable. "Todos tenemos que poner el hombro", precisó.

De tal modo, la premier indicó que el Ejecutivo está buscando asegurar que el inicio del año escolar 2026, el cual está previsto para este 16 de marzo, no se extienda. Al respecto, el Gobierno estaría demostrando su "responsabilidad" al anunciar la medida con anticipación para que los colegios tomen las precauciones del caso.

Según Miralles, la educación no se vería afectada con esta medida, debido a que durará un corto plazo. Si bien consideró que esta disposición no sería "la ideal", la situación tampoco lo sería. Al respecto, ratificó que el Gobierno no ha sido responsable del incidente ocurrido en Megantoni, Cusco.

Minedu emitió comunicado

Cabe mencionar que, el último viernes 6 de marzo, el Ministerio de Educación realizó la publicación del Comunicado N.º 03-2026-MINEDU, en donde especifica el plazo en que las clases en colegios, universidades, institutos y otros, serán virtuales.

"Del 9 al 13 de marzo, las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y Callao que ya iniciaron clases desarrollarán sus actividades académicas en modalidad remota", se lee en el comunicado.

Es así como, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, indicó que no se está afectando la educación de los menores al disponer la virtualidad de las clases ante la emergencia por gas natural.