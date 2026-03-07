Lurigancho-Chosica: Accidente de tránsito deja un fallecido y dos heridos frente a un colegio

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito registrado en Lurigancho-Chosica dejó como saldo un muerto y dos heridos. Tres miembros de una familia viajaban a bordo de una motocarga y, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, se estrellaron. El chofer falleció al instante, mientras que su esposa y su hija, que iban en la tolva, quedaron gravemente heridas.

Familia sufre accidente y muere conductor

Nuestro reportero, Michael Sánchez, informó que el hecho ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. de ayer 6 de marzo, en la intersección de la avenida Del Estado con Unión, en el asentamiento humano Casa Guarda La Campiña, justo en el frontis del colegio 1267 de La Campiña.

Los testigos contaron que los tres integrantes de la familia viajaban a bordo de una moto de carga de color azul. En determinado momento, el conductor perdió el control de los frenos y provocó el terrible accidente. La menor de edad salió despedida por los aires producto del fuerte impacto.

"A la moto se le han vaciado los frenos y el señor no ha podido reaccionar. Al menos debería haber mejor iluminación. Toda esta semana hemos estado a oscuras, no hay alumbrado público y esta vía está fatal", dijo una vecina que fue testigo del hecho.

La policía informó que la víctima mortal fue identificada como Edgar Osvaldo Vilca, de aproximadamente 40 años. Mientras que las personas heridas fueron identificadas como Luz Marina Luque Rojas, también de aproximadamente 40 años, y una menor de edad que sería su hija, de unos siete años. Ambas fueron trasladadas al hospital de Ate para recibir atención oportuna.

🔴🔵 Lurigancho: Accidente de tránsito deja un fallecido y dos heridos frente a un colegio.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/0BRhgP2a1Q — Exitosa Noticias (@exitosape) March 7, 2026

Según se informó, los heridos fueron trasladados a un hospital ubicado a casi 50 minutos del lugar de los hechos, debido a que no existe un centro de salud de alta complejidad en la zona y ambas requerían cuidados especiales por sus lesiones. Además, el lugar donde ocurrió el accidente es de difícil acceso y las ambulancias no llegaron a tiempo, por lo que fue el personal de Serenazgo quien tuvo que trasladarlas.

Es así que, el trágico accidente ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, quienes denunciaron la falta de iluminación pública en la vía. La policía continúa con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del hecho, mientras las dos heridas permanecen recibiendo atención médica en el hospital de Ate.