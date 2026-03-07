Precio del dólar en Perú HOY, sábado 7 de marzo: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio?

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Perú, el precio del dólar es más que un simple número en las casas de cambio; es un termómetro de la economía familiar y nacional. Por ello, conocer cómo cotiza en la jornada de este sábado 7 de marzo te permitirá identificar el mejor momento para realizar una operación o transacción financiera con esa divisa.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El Gobierno dispuso la implementación de clases virtuales en colegios, institutos y universidades de Lima y Callao por una semana, como parte de las medidas adoptadas frente a la crisis de abastecimiento de gas natural vehicular (GNV). En medio de esta situación que genera preocupación en la ciudadanía, se mantiene a la expectativa sobre cuál será el comportamiento del dólar en el mercado cambiario peruano.

Además, la incertidumbre sobre cómo fluctúa la moneda estadounidense en nuestro país parte también por el aumento de tensiones en Medio Oriente por el conflicto entre Israel e Irán. Una entidad que te permite estar al día y descubrir el valor actual de la divisa en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Recuerda que el dólar Sunat es usado por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para la conversión de dólares a soles y viceversa. Esta tasa es clave para gestiones fiscales y aduaneras. A continuación, conoce cómo cotiza el tipo de cambio Sunat este sábado 7 de marzo.

Precio dólar Sunat hoy, 7 de marzo.

Los valores reflejados revelan que el precio del dólar en Perú tuvo una leve variación al alza en comparación con el día de ayer, viernes 6 de marzo, donde la compra era de S/3.424 y la venta a S/3.432.

Tipo de cambio dólar paralelo

Otros datos a tomar en cuenta son el tipo de cambio en el mercado paralelo o casas de cambio, que según el portal cuantoestaeldolar.pe, es el siguiente para hoy, sábado:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.450 | Venta S/ 3.490.

Recuerda que el precio del dólar varía de forma constante debido a diversos factores, entre ellos el rendimiento económico, la oferta y la demanda, la inflación y los factores geopolíticos, así como las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. y la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Precio del dólar Sunat y paralelo.

Así cerró el dólar ayer, 6 de marzo

Antes de realizar alguna operación con el dólar, también ten en cuenta a cuánto cerró un día previo. El BCRP reveló en su página oficial que la divisa cerró el viernes 6 de marzo en 3,4810 (con una apertura de 3,4610), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4844, con un máximo de 3,4900 y un mínimo de 3,4750.

Cierre del tipo de cambio interbancario, ayer 6 de marzo.

Si buscas anticiparte a escenarios económicos y tomar decisiones informadas sobre el ahorro, las inversiones o compras con el dólar en el mercado cambiario peruano, es ideal conocer antes cómo cotiza el tipo de cambio, precisamente hoy, sábado 7 de marzo.