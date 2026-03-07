Flavia López protagoniza bochornoso momento en 'Esto es guerra' tras asegurar que 2x2 es ocho

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que debía ser una pregunta simple de matemáticas se transformó en uno de los momentos más comentados de Esto es Guerra. Flavia López, confiada como siempre, respondió "Ocho" al ser preguntada cuánto era dos por dos, dejando a sus compañeros, conductores y al público totalmente boquiabiertos y entre risas.

Flavia López y su "respuesta matemática"

El programa Esto es guerra vivió un momento que nadie olvidará rápidamente. Durante una de las dinámicas de cultura general, la producción lanzó la pregunta que parecía elemental: "¿Cuánto es dos por dos?".

Flavia López respondió con total seguridad: "Ocho", provocando el asombro inmediato de todos en el set y del público. Los integrantes de los equipos Guerreros y Combatientes no podían creer lo que escuchaban.

Los conductores de Esto es guerra no tardaron en comentar el incidente. Katia Palma, entre risas, bromeó con la situación: "Lo mejor sería que caigan ladrillos en vez de agua", en referencia al tradicional "duchazo" que se aplica como castigo en el programa.

Mientras tanto, los Combatientes propusieron que el castigo recayera exclusivamente en Flavia López, considerando que la pregunta era un ejercicio básico de matemáticas.

Pero eso no fue todo: Mathías Brivio le preguntó, "¿Cómo se denomina a los números que se pueden dividir entre dos?" y la Miss Grand International 2025, confiada, respondió sin dudar: "¡Denominadores!".

Los dos errores de Flavia López se volvieron virales en redes sociales, causando todo tipo de comentarios, y rápidamente se convirtieron en el tema del día entre los fanáticos del programa.

Flavia habló del beso de Patricio y Rosángela

Hace unos días, Flavia López estuvo en el ojo de la tormenta durante un reto de actuación en el que Patricio Parodi y Rosángela Espinoza protagonizaron un beso en vivo.

Flavia López, quien ha sido vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi, comentó luego en el programa Q bochinche!: "Bueno, Rosángela ahí se ve que hace tiempo ya tenía ganas de que se le cumpla el sueño y bueno, por lo menos se le pudo cumplir en un momento de actuación".

El conductor Samuel Suárez añadió con humor: "Patricio también, mi vida. A Patricio también le vi que hace rato tenía ganas".

De esta manera, Flavia López se convirtió en el centro de atención de Esto es Guerra tras asegurar que 2x2 es ocho y, momentos después, afirmar que los números que se pueden dividir entre dos se llaman 'denominadores', generando asombro, risas y comentarios entre participantes, conductores y televidentes.