Premier sobre posibles sanciones a TGP por rotura de ducto en Megantoni: "Dependerán de cuál fue la causa"

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se pronunció en torno a las posibles sanciones contra la empresa de Transportadora de Gas del Perú (TGP) debido al incidente en Megantoni (Cusco) que desató una crisis energética. Según precisó,

Supervisiones en Megantoni

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, la premier recordó que personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y de la Fiscalía de la Nación acudieron al lugar del incidente en Cusco para realizar las diligencias correspondientes, las cuales continuarían su rumbo.

Es así que, personal de Osinergmin tuvo la tarea de recaudar y relevar la información en torno al daño del ducto de TGP que sufrió una rotura. Según Miralles, tanto el equipo que realizó los trabajos de supervisión, como los propios ductos, se encuentran en custodia, por lo que serán sometidos a análisis que se determinen los motivos que llevaron a la ocurrencia del incidente.

Dichos análisis de laboratorio certificado se realizarán también en el marco de buscar identificar las responsabilidades correspondientes y así, se puedan presentar las sanciones respectivas contra los responsables.

¿Cuáles serían las sanciones contra los responsables?

Al ser consultada sobre cuáles serían las sanciones, la premier indicó que estas dependerán de la causa del incidente. En ese sentido, se deberán regir a la normativa correspondiente, por lo que las penalidades aplicadas serán las que están plasmadas en el contrato respectivo de la empresa.

"Todo contrato que se firma tiene una serie de penalidades, una serie de gatillos que se activan, entonces va a depender mucho cuál es la causa, por eso desde el primer momento le pedimos a Osinergmin que haga como regulador, que haga esa verificación, pero además, informamos que estuvo la Fiscalía desde primer momento, así que tenemos doble control", dijo a Panorama, el último domingo 15 de marzo.

Miralles negó que bancadas hayan "pedido ministerios"

Cabe mencionar que, sobre el pedido del voto de confianza ante el Congreso, el cual se realizará el próximo miércoles 18 de marzo. Miralles indicó que han mantenido reuniones "cordiales" con distintas bancadas, en donde los ministros han expuesto su plan de trabajo respectivo.

Al respecto, rechazó que algunas agrupaciones políticas hayan "pedido ministerios", por el contrario, habrían brindado aportes a los planteamientos del Ejecutivo. "Algunas de las buenas ideas las hemos incorporado", añadió la premier.

De esta manera, la premier Denisse Miralles, respondió ante la crisis energética, la cual, por el momento, sería analizada para determinar las responsabilidades correspondientes.