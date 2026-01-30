RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Progenitoras piden apoyo

Preocupación en Santa Anita: Dos menores de 9 y 11 años desaparecen mientras jugaban en parque

Dos menores de edad de 9 y 11 años desaparecieron cuando jugaban un parque de Santa Anita. El hecho ha causado preocupación y conmoción en sus madres quienes anhelan saber su paradero.

Menores desaparecieron mientras jugaban en parque de Santa Anita
Menores desaparecieron mientras jugaban en parque de Santa Anita (Foto: Composición Exitosa)

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/01/2026

Dos menores de edad de 9 y 11 años desaparecieron mientras jugaban en un parque de Santa Anita, generando profunda angustia en sus familias.Los hechos ocurrieron en horas de la tarde cuando ambos se reunieron con otros amigos.

Niños de 9 y 11 años desaparecen en Santa Anita

Desde el pasado martes 27 de enero, los infantes permanecen desaparecidos luego de salir a jugar al parque N.° 7, ubicado en el mencionado distrito limeñoLas madres de Jesús Guerrero y José Fernando expusieron su preocupación por lo sucedido con los menores.

Totalmente consternadas las dos progenitoras han solicitado ayuda a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la búsqueda de sus primogénitos debido a que temen que les haya sucedido lo peor más aún porque están más de 48 horas como no habidos y sin recibir ninguna llamada con información sobre paradero.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo registrado por las cámaras de seguridad de la zona se muestra a los infantes en el centro de esparcimiento, no obstante, en un breve giro del dispositivo de vigilancia, el rastro de ambos niños desapareció por completo de las imágenes.

"A las autoridades, a la Policía muévanse, busquen a mi niño. Quiero que me den una señal de mi niño que está vivo. Yo no sé cómo está, yo no lo sé. Dejé a mi niño ahí, yo me he sentado allá. Esperé a que dejara de jugar y, cuando ingresé, ya no estaba. De un momento a otro desaparecieron. Yo quiero que me entreguen a mi niño", manifestó sollozando una de las madres.

"La Policía no nos ha hecho caso"

En tal sentido, la progenitora de uno de los niños desaparecidos, totalmente afectada, lamentó no haber no haber encontrado ni a su hijo ni al amigo de él. Al ser consultada si es que recibió alguna llamada que la podría alertar sobre el estado de su menor, afirmó que ello no ha sucedido.

Adicionalmente, aseguró que pese a que ella junto a la mamá del otro niño acudieron a la Policía a sentar la denuncia de la desaparición, la institución no habría brindado apoyo inmediato e inclusive no aceptaron su demanda. "La Policía nos dijo espérate 24 horas para que puedas demandar", expresó con indignación.

En este contexto, el Ministerio del Interior activó la alerta ámber para ambos menores de edad desaparecidos, así lo dio a conocer mediante sus canales oficiales.

Ya son más de 48 horas el tiempo que tienen como desaparecidos dos menores de 9 y 11 años quienes fueron vistos por última vez en un parque de Santa Anita. Sus madres se encuentran totalmente consternadas y tristes por el hecho.

