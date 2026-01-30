Tráfico en Javier Prado: Invermet anuncia NUEVOS desvíos y ajustes en tránsito vehícular ante quejas

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El intenso tráfico ocasionado por el cierre de un tramo de la avenida Javier Prado viene generando la desesperación y quejas de los conductores en La Molina. Ante ello, el Fondo de Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la MML anunció nuevas rutas y ajustes al plan de desvíos.

Cierre de tramo desata tráfico intenso y quejas de la municipalidad

Este jueves 29, la Municipalidad de Lima inició las obras de construcción de la nueva Vía Rápida Javier Prado, entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf, en el límite de Surco con La Molina. Para ello, dispuso el cierre de un tramo del viaducto elevado, a la altura del Óvalo Monitor.

Ello desató una la saturación del tránsito vehicular en la Javier Prado Este, generando no solo los reclamos de los vecinos, sino también de la propia Municipalidad de La Molina, que exhortó a la MML e Invermet, el mismo día, a suspender inmediatamente estos trabajos.

Si bien el municipio indicó que la construcción del viaducto, entre las avenidas El Golf y Los Frutales, es una obra "de impostergable ejecución"; los desvíos planteados "solo han generado caos adicional", sostuvo la comuña molinense.

La municipalidad distrital indicó que los vecinos molinenses solo cuentan con la vía Javier Prado y el Cerro Centinela como las únicas salidas al resto de Lima, lo que reduce significativamente el desplazamiento.

Invermet responde y anuncia nuevas rutas complementarias

En respuesta a esta situación, Invermet informó la noche del jueves que sus equipos técnicos de Ingeniería y Tránsito se encuentran monitoreando, en tiempo real, el flujo vehicular alrededor de la obra. En ese sentido, anunció que se están implementando los ajustes necesarios.

"Nuestro objetivo principal es priorizar y reducir los tiempos de viaje. Para ello, estamos realizando correcciones dinámicas en la señalización y en la gestión de las rutas alternas para garantizar una mayor fluidez. Al Plan de Desvío, se complementarán nuevas rutas alternas, tanto para el transito privado como para el transporte de carga", anunció.

En el caso de los nuevos desvíos complementarias que Invermet plantea vehículos privados, en el sentido hacia La Molina, los conductores podrán tomar la dirección de la Panamericana Sur hacia la derecha, siguiendo por la avenida El Derby, avenida El Polo, Raúl Ferrero, Alameda El Corregidor y luego retomar su camino por la Javier Prado.

También podrá optar por continuar hacia la Javier Prado Este, cruzando el Trébol, y voltear a la derecha hacia la avenida Manuel Olguín y seguir el mismo camino anterior por El Polo.

Por su parte, lamentaron las molestias "que toda gran obra ocasiona" y reiteraron su compromiso de seguir mejorando la circulación en la zona.