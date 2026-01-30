Caso 'Chifagate': Tomás Aladino Gálvez llegó a Palacio de Gobierno para tomar la declaración de José Jerí

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras revelarse sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, el presidente José Jerí Oré comparecerá desde las 9:00 a. m. de hoy, viernes 30 de enero, ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, para brindar pormenores de los encuentros que han puesto en tela de juicio su credibilidad ante la clase política y opinión pública.

Cabe señalar que, esta es la segunda vez que el mandatario brinda alcances sobre el también denominado caso 'Chifagate'. El 21 de enero último, hizo lo propio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde descartó de plano todo tipo de acto de corrupción en las reuniones sostenidas en un chifa de San Borja y el Market Capón, Centro de Lima.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, llegó a Palacio de Gobierno para tomar la declaración del presidente José Jerí en el caso 'Chifagate'.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/zWw1NkEito — Exitosa Noticias (@exitosape) January 30, 2026

Diligencia por investigación preliminar a José Jerí

Al promediar las 8:30 a. m., el titular del Ministerio Público llegó a la sede del Ejecutivo, acompañado de dos fiscales provinciales, para tomar las declaraciones del jefe de Estado, en el contexto de la investigación preliminar aperturada en su contra.

Es importante recodar, que la diligencia fiscal se basa en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en septiembre del 2025, luego de que declarase improcedente una solicitud de aclaración presentada por la entonces presidenta Dina Boluarte, a fin de aclarar los alcances de la inmunidad presidencial.

De acuerdo con el fallo del máximo intérprete de la Constitución, la comitiva fiscal podrá recabar información y documentos contra el presidente de turno en un máximo de dos oportunidades. Mediante lo resuelto por el TC, se buscar evitar la desnaturalización de los ejercicios del Ministerio Público y la perturbación al mandato presidencial; así como, salvaguardar su prerrogativa.