¡Hasta por 12 horas! Estos distritos se quedarán SIN AGUA este sábado, 31 de enero, según Sedapal

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene cortes programado del recurso hídrico este sábado, 31 de enero. Conoce cuáles serán las zonas afectadas por esta medida.

¿Por qué será el corte de agua el sábado?

De acuerdo al más reciente reporte de Sedapal, hasta el cierre de esta nota, la interrupción temporal del servicio de agua potable en Lima Metropolitana este sábado, se deberá por los trabajos de mantenimiento que buscan la mejora del sistema de abastecimiento, así como de la red de distribución para los ciudadanos.

En ese marco, la entidad exhorta a los usuarios almacenar agua con anticipación para no cubrir las necesidades básicas, como la preparación de alimentos, la limpieza y la higiene personal durante el período de restricción. También les recuerda que en caso el servicio no se vea restablecido en el horario indicado no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

Interrupción del servicio en Ate

Áreas afectadas: A.H. Horacio Zevallos grupos A, B, C, D, E, F, G, I; Asoc. Virgen del Carmen, A.H. 15 de Junio, A.H. Las Laderas, A.H. 21 de Diciembre, A.H. 5 de Enero, A.H. Los Eucaliptos. A.H. 13 de Junio, A.H. Las Lomas, A.H. 7 de Noviembre, A.H. San Francisco de Pariachi, A.H. Santa Rosa, A.H. Vista Alegre, A.H. Las Flores de Pariachi, A.H. Los Girasoles de Pariachi.

Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 153.

También se reportó que el corte de agua se dará desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en el sector 176 de Ate: A.H. Monterrey zona A, Asoc. 8 de Enero, Asoc. Señor de los Milagros, Cerro Candela R-2, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Evangélica Pentecostal, A.H. Amauta zona A CR-428, A.H. Señor de la Justicia, Asoc. Viv. El Paraíso.

Sin agua en San Martín de Porres

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Áreas afectadas: Asoc. de Pobladores del A.H. Vista Alegre de Cerro Candela.

Asoc. de Pobladores del A.H. Vista Alegre de Cerro Candela. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 254.

Corte en Carabayllo

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Áreas afectadas: A.H. 16 de abril, A.H. Las Casuarinas, A.H. Ramiro Prialé. A.H. Alameda de Carabayllo, A.H. Las Casuarinas, A.H. Los Rosales, A.H. Voz de Israel, Asociación de Vivienda Los Ángeles del Naranjal.

A.H. 16 de abril, A.H. Las Casuarinas, A.H. Ramiro Prialé. A.H. Alameda de Carabayllo, A.H. Las Casuarinas, A.H. Los Rosales, A.H. Voz de Israel, Asociación de Vivienda Los Ángeles del Naranjal. Motivo : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 351.

De acuerdo con el anuncio de Sedapal, en sus redes sociales, se realizará el corte de agua en al menos tres distritos de Lima Metropolitana. Si vives e algunos de ellos no dudes en tomar medidas preventivas este sábado, 31 de enero.