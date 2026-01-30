30/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El crimen no tiene horario y no perdona la presencia de niños. Prueba de ello es el reciente asesinato de un padre de familia frente a su hijo de tan solo 1 año, en Ventanilla.

Continúan los crímenes

La víctima fue identificada como José Heraldo Estela Rosales, de 38 años, quien perdió la vida al promediar las 6 p. m. en el cruce de la avenida Las Dalias con la calle 17, en Ventanilla, Callao.

Según detallaron testigos, el padre de familia llegó hasta una tienda, ubicada en la zona mencionada, para comprar galletas junto a su hijo de un año. De pronto dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la zona para disparar directamente contra la víctima.

El padre de familia, al percatarse del inminente ataque, decidió voltear para proteger a su menor hijo con su propio cuerpo. El hombre recibió hasta cinco disparos, que le arrebataron la vida en presencia del menor.

Al lugar de los hechos llegaron los efectivos de la Policía Nacional para cercar la escena con el fin de facilitar el trabajo de los peritos de criminalística.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Ventanilla, un hombre murió tras ser atacado a balazos a pocos metros de su vivienda, mientras llevaba en brazos a su hijo menor.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/OEGU8eEx6G — Exitosa Noticias (@exitosape) January 30, 2026

Vecinos piden justicia

Vecinos informaron que el hombre deja en orfandad a una menor de 8 años que también habría perdido a su madre y a dos menores más, entre los que se encuentra el niño de un año.

Quienes lo conocieron decidieron hacer una protesta pidiendo justicia por lo sucedido y una rápido accionar por parte de la PNP.

El crimen sucede en medio de las afirmaciones del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien asegura que el Perú "no está viviendo los peores tiempos de la historial criminal", pues asegura que las cifras de homicidios han descendido en el primer mes del 2026, comparado a años anteriores.

"No estamos viviendo los peores tiempos de la historial criminal, hasta el día de hoy 29 de enero, esto puede cambiar mañana, tenemos el registro menor de homicidios, respecto del año 2024, 2025 y 2023. Hasta el día de hoy tenemos registrados 190 homicidios, mientras que en el año 2025 hemos registrado 214 homicidios", respondió durante la presentación de 'El Monstruo'.

Un padre de familia fue asesinado en presencia de su hijo de solo un año en Ventanilla, un hecho que muestra la crisis de seguridad que se vive a nivel nacional y el ataque desalmado de los asesinos.