Taxista apuñalado en intento de robo denuncia ineficiencia de la PNP: "El cuchillo está en mi carro"

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el taxista que fue apuñalado durante un intento de robo en la zona de San Genaro, en Chorrillos, denunció irregularidades en el accionar de la Policía Nacional en cuanto a su caso.

Llegó como pasajero

La víctima brindó más detalles de lo ocurrido el domingo 25 de enero y reveló que afortunadamente solo sufrió heridas en el brazo izquierdo, pues al momento del ataque el delincuente intentó hacerle daño en el rostro, pero en una rápida acción se cubrió con el brazo quedando con lesiones.

"Yo el sábado justo salía de trabajar, justo era mi primera carrera como a las 12 de la noche ha sido y justo eso ha sido en San Juan de Miraflores hay un hueco ahí justamente donde lo recogí. Era un jovencito, se acerca al vehículo, confirmo que era la persona que tenía que recoger y me dice que le comparta datos, ha estado conversando por el celular, yo ni idea con que intensiones me estaba llevando hacia Chorrillos", informó.

Según indicó al llegar al destino marcado en la aplicación, el joven le dice que no es el lugar y que es a la espalda. Al llegar, le informa que no tiene yape y su padre bajará a pagarle, fue en ese preciso momento que fue atacado.

PNP no realiza diligencias

A través de la señal de Exitosa, el taxista denunció que no pudo pasar por revisión del médico legista hasta la fecha, pues aquel día le indicaron que no había atención por ser domingo.

"El policía que atendió la denuncia me dijo que como era domingo no atendían y ayer tenía que venir pero no pude porque sentía mucho dolor, ya hoy día he comprado mis pastilla y puedo venir al médico legista", expresó.

Además, relató que no sufrió el robo de sus pertenencia, aunque informa haber perdido algunos documentos que estaban en el vehículo y resultó dañado el parabrisas. Al revisar sus cosas se dio cuenta de un dato sumamente importante para la investigación.

"Hoy que he visto el carro, como ha estado estacionado ahí en mi casa, solo se ha roto el parabrisas y me doy cuenta que no están mis documentos y justamente ahí en el carro veo que está el cuchillo ahí ", dio a conocer.

Según explicó, la PNP se apersonó al centro médico donde era atendido y lo llevaron a la comisaría para realizar la denuncia, sin embargo, no acudieron al lugar de los hechos y por lo tanto no llevaron a cabo el recojo de evidencias.

Es por ello que el taxista apuñalado durante un intento de robo denunció la ineficiencia de la PNP al no ser sometido a la revisión del médico legista y por no haber recogido las evidencias que hasta el momento están en su vehículo.