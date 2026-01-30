RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Grave denuncia!

Óscar Arriola denunció que Francisco Rivadeneyra recibió dinero de 'El Monstruo': "Le entregaba S/15 mil mensuales"

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, aseguró que el lugarteniente de 'El Monstruo', Yojairo, declaró que el criminal entregaba hasta 15 mil soles mensuales a Francisco Rivadeneyra.

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/01/2026

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, rechazó las afirmaciones del exjefe de la Brigada Contra el Crimen de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, al asegurar que quince policial protegieron a Erick Moreno, 'El Monstruo' y realizó una grave denuncia contra el exmiembro de la PNP. 

Rechazó acusaciones de Rivadeneyra

Durante la conferencia de prensa en la que anunciaron que Erick Moreno Hernández sería recluido a la Base Naval del Callao y recordaron su historial criminal, en el  que el titular de la PNP respondió consultas de los periodistas en relación a las declaraciones de Rivadeneyra. 

"El comandante que acaba de indicar que, además dice que un exministro del Interior y el actual comandante general, que soy yo, sabían de un operativo del 'Monstruo' y nunca se le brindó apoyo. No hay reporte de inteligencia, no hay reporte de la solicitud del apoyo que este comandante dice, pasado al retiro por segunda vez porque nunca podría haber ascendido a coronel", señaló en un inicio. 

Arriola cuestionó que Rivadeneyra asegure no haber recibido el apoyo necesario para capturar a Erick Moreno, pues para diciembre del 2024, según la PNP, estaba comprobado que el líder de 'Los Injertos del Cono Norte' estaba fuera del país desde 2021.

"Saquen ustedes sus conclusiones, mas bien, está la versión del lugarteniente del 'Monstruo', de Yojairo que le entregaba 15 mil soles, 10 mil soles mensuales a este comandante", aseguró. 

Continúan crímenes

Una pregunta que circula entre la ciudadanías es ¿Qué sigue tras la captura de Erick Moreno, 'El Monstruo'? Debido a que pese a su captura en septiembre del 2025 en Paraguay, los crímenes: extorsión y sicariato, continúan, esta consulta fue extendida por la prensa al comandante Óscar Arriola. Al respecto, prefirió resaltar que hay menos asesinatos en el primer mes del año a comparación de años anteriores. 

"Es muy fácil realizar una afirmación, desde mi punto de vista y de muchos, tan ligera como la que acaba de hacer (...) No estamos viviendo los peores tiempos de la historial criminal, hasta el día de hoy 29 de enero, esto puede cambiar mañana, tenemos el registro menor de homicidios, respecto del año 2024, 2025 y 2023. Hasta el día de hoy tenemos registrados 190 homicidios, mientras que en el año 2025 hemos registrado 214 homicidios", respondió. 

A la cifra recién mencionada se le suman dos crímenes que se registraron horas después de sus afirmaciones, una balacera contra la empresa de transporte El Mandarino, donde se registraron dos heridos y el asesinato de un padre de familia en Ventanilla. Sin embargo, para la PNP lo que cuenta es la disminución de las vidas perdidas, más no el que continúen registrándose asesinatos. 

Óscar Arriola aseguró que Francisco Rivadeneyra recibió dinero proveniente de 'El Monstruo', afirmó que le pagaban entre 15 mil y 10 mil soles mensuales. 

