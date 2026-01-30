¿Es obligatorio cambiar el DNI amarillo al electrónico para la MATRÍCULA escolar? Esto revela Reniec

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención padres de familia! El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aclaró cuál es la situación del Documento Nacional de Identidad (DNI) amarillo, destinado para menores de edad, en el contexto del período de matrícula del Año Escolar 2026, y otros trámites administrativos.

¿DNI amarillo se puede utilizar para la matrícula escolar?

Ante la duda generalizada, el Reniec aclaró que el DNI amarillo mantiene su validez para realizar diversos trámites mientras se encuentre vigente. En ese sentido, el documento se puede utilizar al momento de realizar la matrícula escolar 2026, la inscripción en academias educativas o deportivas, así como para acceder a servicios de salud y programas sociales.

Si bien es cierto que, el DNI amarillo ya no se emite desde agosto del 2025, mientras el menor de edad porte este documento vigente, puede identificarse y garantizar su derecho a la identidad. Cabe señalar que, si el menor de edad no cumple los 17 años y su documento no está vencido, no es obligatorio cambiarlo por el DNI electrónico.

Es importante precisar que, el DNI amarillo tiene una vigencia de ocho años desde la fecha de emisión. Sin embargo, de acuerdo con la Ley N.º 32237, el documento de identidad de los menores de 12 años tendrá una vigencia de tres años. Asimismo, la norma indica que, a partir de tal edad, el DNI será válido hasta cumplir los 17 años. Dicha disposición responde a los cambios en la fisionomía de los niños debido al crecimiento.

¿Cuáles son los requisitos para renovar el DNI de menores de edad?

Entre los requisitos de la renovación del DNI de menor del Perú, está el pago de S/ 16.00 por el trámite. Asimismo, deberá acudir a una de las oficinas del Reniec con uno de sus padres de familia, donde deberá brindar su DNI y la fotografía del menor.

Vale mencionar que, para el trámite del DNI amarillo hasta antes de los siete años, los padres deben llevar una fotografía impresa del niño o niña a la sede de la entidad. A partir de los siete años de edad, la foto se toma de manera gratuita en sus oficinas.

En caso los padres deban llevar la fotografía impresa, esta debe ser tamaño pasaporte, a color, con fondo blanco, no poroso, sin marco, sin lentes, de frente, sin retoques, sin sonreír, sin prendas en la cabeza y con el rostro y orejas descubiertas.

De esta manera, el Reniec aclara que mientras el DNI amarillo que se encuentre vigente puede ser utilizado para la matrícula escolar 2026 y otros trámites administrativos. Si el documento no está vencido, no es necesario cambiarlo por el DNI electrónico.