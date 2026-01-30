Alianza Lima vs. Sport Huancayo: Este es el posible once de Pablo Guede para el arranque del Torneo Apertura

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de más de un mes sin fútbol, este viernes 30 de enero arranca el Torneo Apertura 2026 con un partido que dará que hablar: Sport Huancayo vs. Alianza Lima. El elenco blanquiazul buscará dejar atrás el mal momento que vivió en las últimas semanas logrando una victoria en la altura de Huancayo.

El posible once de Alianza Lima

Por ello, Pablo Guede no tendrá reparos en alinear el mejor equipo posible a pesar de que solo en cuatro días disputará el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores. Eso sí, el entrenador argentino no podrá contar con cuatro futbolistas por diversas razones.

Por ejemplo, Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña fueron separados del primer equipo por la conocida indisciplina cometida en Uruguay. A eso se le suma que Jesús Castillo y Josué Estrado tampoco estarán en este partidos por sendas lesiones que los alejarán de las canchas durante varias semanas.

Respecto a la Tarde Blanquiazul, el equipo será casi el mismo salvo por un solo cambio. Es decir, en el arco se mantendrá Guillermo Viscarra teniendo por delante una línea de cuatro defensores conformadas por Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés y Cristian Carbajal.

En el mediocampo estará la variante anunciada ya que Fernando Gaibor jugará en reemplazo de Jesús Castillo. Los otros dos de la volante serán Gianfranco Chávez como único de marca y Gaspar Gentile, más como interior.

Alianza Lima buscará una victoria en el debut del Torneo Apertura.

Finalmente, el tridente de ataque estará conformado por Jairo Vélez como organizador de juego, Eryc Castillo moviéndose por los lados, y Paolo Guerrero como único punta.

Posible equipo de Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal; Gaibor, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Paolo Guerrero y Eryc Castillo.

Esteban Pavez fue presentado en Alianza Lima

Y poco antes del debut en la Liga 1, el elenco victoriano presentó oficialmente a Esteben Pavez como su último refuerzo extranjero en el actual mercado de pases. El volante chileno fue pedido expreso de Pablo Guede y llegará a aportar su experiencia y trayectoria en la mitad de la cancha.

"¡Bienvenido a casa, Esteban Pavez! Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defenderemos los colores juntos", indicaron.

En resumen, Pablo Guede mandará al mejor once de Alianza Lima para el debut en el Torneo Apertura ante Sport Huancayo. El encuentro se jugará este viernes 30 de enero a partir de las 12:00 p.m.