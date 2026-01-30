Precio del DÓLAR hoy en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este viernes, 30 de enero

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es la cotización del dólar en la jornada de este viernes, 30 de enero, para saber si es el mejor momento para comprar o vender esta divisa en Perú y evitar así pérdidas o afectaciones a tu economía.

¿Cuál es el precio del dólar este viernes?

El precio del dólar y el tipo de cambio influyen en precios, deudas, ahorros, inversiones y empleo. Conocer cuál es la variación y las fluctuaciones de esa moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano te da control, previsión y mejores decisiones, especialmente a pocos días de que la ONP realizará el pago de pensiones: desde el 6 de febrero.

¿Por qué? Pues bien, algunos pensionistas o sus familias cambian soles a dólares para ahorrar o cubrir gastos futuros, por ello, saber el tipo de cambio ayuda a decidir cuándo conviene cambiar. En ese marco, una entidad del Estado que te permite conocer de forma diaria el precio actual de esa divisa en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

A continuación te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio este viernes, 30 de enero, de acuerdo al organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ¡toma nota!:

VIERNES, 30 DE ENERO
COMPRA VENTA
S/ 3.340 S/ 3.345

En comparación al día de ayer, jueves 29 de enero, el precio del dólar se mantiene estable (compra S/3.340 y venta S/3.345); sin embargo con respecto al día miércoles, se presenta una leve variación a la baja:

Martes 27 de enero : Compra era de S/3.346 y la venta de S/3.356.

: Compra era de S/3.346 y la venta de S/3.356. Miércoles 28 de enero: Compra era de S/3.345 y la venta de S/3.352.

Tipo de cambio dólar paralelo

El tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio suele estar influenciado en diversos factores como la oferta y la demanda en la economía local y las políticas monetarias. Por ello, saber cuál es su valor del día es esencial.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente para este viernes, 30 de enero:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.340 | Venta S/ 3.350.



Precio del dólar paralelo y Sunat este viernes, 30 de enero.

Así cerró el dólar ayer, 29 de enero

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 29 de enero: en 3,3460, (con una apertura de 3,3430), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3434, con un máximo de 3,3460 y un mínimo de 3,3390.

Cierre del dólar ayer, 29 de enero, según el BCRP.

Si estás pensando en cambiar dólares, es importante comparar el tipo de cambio ofrecido por distintas casas de cambio, bancos y plataformas digitales. En ese marco, te revelamos cuál es el precio actual de esa divisa en la jornada de este viernes, 30 de enero.