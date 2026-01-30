Melissa Klug pierde juicio con Jefferson Farfán: Este es el exorbitante monto que deberá pagarle

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug enfrenta otro capítulo difícil en su vida. Tras una larga batalla legal con Jefferson Farfán, la 'Blanca de Chucuito' perdió el juicio en última instancia y la sentencia confirma que deberá pagar un exorbitante monto, por haber violado el acuerdo de confidencialidad que mantenía con el exfutbolista y padre de sus hijos.

La 'Blanca de Chucuito' incumplió el contrato de confidencialidad firmado con Jefferson Farfán, lo que derivó en una pena económica establecida por la justicia.

La cifra, revelada recientemente, asciende a 300 mil dólares, un monto que sorprende por su magnitud y que coloca a la empresaria en una situación financiera complicada.

Según el documento judicial, si Melissa no cumple con el pago, la podrían declarar morosa y caerían más sanciones. Todo un golpe fuerte, más aún porque ella misma había mostrado preocupación por esto en agosto de 2025.

Hay que recordar que todo empezó hace años, cuando Melissa Klug firmó un acuerdo de confidencialidad con Jefferson Farfán, comprometiéndose a no contar ciertos detalles de su relación ni del pasado familiar que compartieron.

En agosto de 2025, la empresaria reconoció en televisión que existía la posibilidad de perder el juicio: "Espero que sean otros jueces los que decidan. Si bien firmé una cláusula de confidencialidad, es por los años vividos. Había muchas cosas del pasado que no podía decir en televisión y por eso lo firmamos en su momento", declaró.

Sin embargo, la justicia determinó que la violación de ese acuerdo tenía consecuencias económicas, confirmando que Melissa Klug deberá pagar 300 mil dólares a Jefferson Farfán.

Melissa y sus mensajes tras perder juicio

Una vez que se conoció la noticia, Melissa Klug dejó varios mensajes contundentes mientras atraviesa este momento complicado.

"Lo leí y me encantó: Llegará el día en donde Dios pondrá todas las cosas en su lugar y te dirá: 'Viste, esto es lo que tenía para ti, disfrútalo'. Nunca dejes de confiar", se lee en una de sus historias de Instagram.

En otra publicación, la chalaca parece referirse a todo lo que está viviendo con Samahara Lobatón, porque además del fuerte pago que deberá hacerle a Jefferson Farfán, sigue luchando por justicia tras la agresión de Bryan Torres a su hija.

"Tus hijos no siempre entenderán tus acciones, pero un día las agradecerán. Confía más en ti", se lee.

Así, tras perder el juicio en última instancia, Melissa Klug deberá cumplir con el pago de 300 mil dólares a Jefferson Farfán, cerrando un capítulo legal que marcó su vida en los últimos años y reafirmando la importancia de respetar los acuerdos previamente firmados.