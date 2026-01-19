Tragedia en centro comercial: Voraz incendio deja 21 fallecidos y al menos 40 desaparecidos

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia ha dejado un gran saldo de víctimas mortales, tras el incendio que se registró en un centro comercial. Reportes oficiales indican que hay 21 personas fallecidas, mientras que al menos 40 siguen desaparecidas bajo los escombros y buscadas por los servicios de rescate.

Edificio podría derrumbarse

La tragedia ocurrió el último sábado 17 de enero en Karachi, capital de la provincia de Sind, al sur de Pakistán. La galería comercial que contaba con 1200 tiendas dedicadas principalmente a la venta de cosméticos, ropa y plásticos, materiales altamente inflamables, aumentaron la intensidad del siniestro.

De acuerdo a la agencia EFE, el portavoz del servicio de rescate de la Fundación Edhi, Umar Raza, se han recuperado 21 cadáveres y a 20 personas heridas, mientras que la estimación es de más de 40 desaparecidos bajo los escombros. Citando a una fuente policial, esta última cifra se elevaría hasta los 60.

🔥 Tragedia en Pakistán: un incendio devastador en el centro comercial Gul Plaza, en Karachi, deja al menos 21 muertos y decenas de desaparecidos. Equipos de rescate trabajan entre escombros con riesgo de derrumbe.

🌐 https://t.co/uCoID4K0ig #Karachi #Pakistán #Tragedia pic.twitter.com/EKkLFvPLh6 — NoticiasInternacionales (@ECInformativo) January 19, 2026

El trabajo de los rescatistas es de alto peligro debido a que la estructura corre el riesgo de derrumbarse. En la noche del domingo una parte del inmueble que quedó prácticamente destruido, colapsó. El resto del edificio ha quedado con grietas, por lo que la posibilidad de un derrumbe tota está latente.

Aunque no se ha confirmado cuál fue la causa que provocó el incendio, se baraja la posibilidad de que el cableado defectuoso o la construcción informal, hayan tenido alguna implicancia. No obstante, Karachi, una ciudad de 15 millones de habitantes, suele sufrir varios incendios al año y pese a ello, las normas de seguridad son débiles.

Turquía se solidariza tras incendio

Mediante un comunicado emitido por su Ministerio de Relaciones Exteriores, Turquía expresó su solidaridad por este trágico suceso ocurrido al sur de Pakistán. Manifiesta que se encuentra "profundamente entristecido" por lo ocurrido, esperando que Alá (Dios de la doctrina islámica) les otorgue misericordia.

Otros incendios de grandes proporciones que se registraron en este país surasiático ocurrieron en 2024. En junio al menos 80 tiendas fueron destruidas y tres personas resultaron heridas en un incendio en la ciudad de Peshawar y un mes después en Islamabar 300 tiendas fueron devastadas por el fuego.

21 personas resultaron fallecidas tras un incendio registrado en un centro comercial en Karachi, al sur de Pakistán. Aunque el fuego ya fue controlado, las labores para encontrar a más de 40 desaparecidos se ha dificultado por el riesgo de colapso que tiene el inmueble.