¡Prepárate! Anuncian corte de agua programado para el 27 de noviembre: AQUÍ todos los detalles

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) brinda detalles del corte de agua que tiene programado en varios distritos de Lima Metropolitana este jueves, 27 de noviembre. Conoce si tu distrito se verá afectado con la medida.

Corte de agua: Distritos que se verán afectados

A través de su canal de difusión, la empresa estatal reportó que realizará trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura de la red de distribución, con el fin de optimizar el servicio y garantizar la calidad del suministro en el futuro, por lo cual, interrumpirá el servicio de agua potable en algunos puntos de la capital.

Debido a esta situación, que será de forma temporal, exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico desde ya, para no verse sorprendidos con el corte que se dará desde muy temprano del jueves.

Asimismo, Sedapal detalla que en caso el servicio no sea restablecido en la franja horaria dispuesta, pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano para saber el motivo de por qué aún no vuelve el agua a sus hogares.

Sin agua en San Miguel

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Pershing. Cuadrante: Av. La Marina, Jr. Echenique, Jr. José Salas, Jr. Ayacucho, Av. Universitaria. Urb. El Campillo, Urb. Bartolomé Herrera, Urb. Huertecilla, Urb. Orbea, Urb. Pando 4ta y 5ta etapa, Urb. San Miguelito, Urb. Santa Florencia.

Empalme de tubería. Sector 46.

En Puente Piedra

Áreas afectadas: A.H. Proy. Integ. Hijos de Jerusalén. Cuadrante: A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. Las Begonias, Asoc. Prop. Pecuarios Industriales Valle Hermoso, Asoc. Las Magnolias del Arenal, P.J. Jerusalén, A.H. Belén, Asoc. Pequeños Residentes Las Magnolias del Arenal. A.H. Proyecto Integ. El Arenal sector Santa Rosa de América, A.H. Unificado Los Libertadores, A.H. Nueva Jerusalén, Asoc. Los Jardines de Zapalla, A.H. Nuevo Israel, A.H. Los Lirios, A.H. Señor de Muruhuay 1ra etapa, Asoc. Sector Las Arenitas Mi Casa Pequeños Criaderos.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 393.

En Santa Rosa / Ancón

Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. del jueves 27 de noviembre hasta las 5:00 a.m. del viernes 28.

Áreas afectadas: Empalme N° 01: Aux. Panam. Norte a una cdra. del parad. Villa Estela. Empalme N° 02: Exterior del Reservorio RE-01 Villa Estela. Área comprendida: Entre la Av. Panam. Norte, Av. Arquitectos, Av. Santa Rosa, Av. Alejandro Bertello, Av. Julio C. Tello. A.H. Bahía Blanca. Área comprendida: Entre la Av. Panam. Norte, Av. Arquitectos, Av. Santa Rosa, Av. Alejandro Bertello, Av. Julio C. Tello, Serpentín Pasamayo, Av. Miramar, Av. Las Colinas, Av. 6 de Noviembre.

Empalme N° 01: Aux. Panam. Norte a una cdra. del parad. Villa Estela. Empalme N° 02: Exterior del Reservorio RE-01 Villa Estela. Área comprendida: Entre la Av. Panam. Norte, Av. Arquitectos, Av. Santa Rosa, Av. Alejandro Bertello, Av. Julio C. Tello. A.H. Bahía Blanca. Área comprendida: Entre la Av. Panam. Norte, Av. Arquitectos, Av. Santa Rosa, Av. Alejandro Bertello, Av. Julio C. Tello, Serpentín Pasamayo, Av. Miramar, Av. Las Colinas, Av. 6 de Noviembre. Motivo: Ejecución de empalme en la Cámara de derivación D-01 y línea de conducción HD DN 350 mm al reservorio RE-01

Ejecución de empalme en la Cámara de derivación D-01 y línea de conducción HD DN 350 mm al reservorio RE-01 Sectores 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 223.

